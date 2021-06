Belen pubblica una foto, pioggia di critiche: “Orrende” | Poi sparisce dai social

Belen Rodriguez è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. I fan non vedono l’ora di ricevere la notizia dell’arrivo della cicogna. Si tratta di pochi giorni. Da qualche giorno è sparita dai social in seguito alla pubblicazione di una foto. Alcuni commenti sono stati negativi. Ecco il motivo.

Pioggia di critiche per Belen

È un periodo di ricco tante soddisfazioni per Belen Rodriguez. Dopo aver archiviato definitivamente la sua tormentata relazione con Stefano De Martino, adesso è finalmente felice con Antonino Spinalbese. L’hair stylist milanese è riuscito a conquistarla e, nonostante gli anni di differenza, la loro storia va a gonfie vele. A breve accoglieranno nella loro vita la piccola Luna Marie, ovvero la seconda figlia di Belen. Sicuramente Santiago, frutto dell’amore con l’ex ballerino di Amici, sarà contento di aver una sorellina. In questi giorni la coppia è finita al centro del gossip per una serie di dichiarazioni rilasciate dall’ex fidanzata di lui. Si chiama Chiara Maria Mannarino ed è stata legata al ragazzo per tanti anni. Ha fatto un’intervista per Novella 2000, ma non si è sbilanciata molto dal momento che sta per arrivare una bambina. Ha solo detto di aver lasciato lei Antonino per realizzarsi professionalmente. Come se non bastasse si sta parlando di Belen anche per la condivisione di una foto. Ha fatto molto discutere gli utenti social. Ecco il motivo.

“Non mi piacciono molto, ma la moda è moda”

In poche parole circa quattro giorni fa Belen ha pubblicato una foto di un paio di scarpe. Se una parte dei follower ha fatto dei complimenti per l’originalità, altri invece hanno lasciato dei commenti con dei giudizi estremamente negativi: “Veramente senza gusto”, “Orribili da morire”, “Più comoda stare a piedi scalzi” e tanti altri ancora. Il giorno successivo la bella argentina ha condiviso un altro scatto (un selfie nello specifico in bianco e nero), dopodiché è sparita dai social. Molti si sono chiesti il motivo della sua inspiegabile assenza. Probabilmente si starà godendo gli ultimi giorni della gravidanza prima di recarsi in una struttura ospedaliera per partorire o starà lavorando alla collezione Hinnominate. Il nuovo brand di Belen, Cecilia e Jeremias sarà lanciato nel mondo del mercato dopo l’estate. Hanno optato per un abbigliamento comodo e sobrio. Sicuramente riscuoterà un grande successo.

Un successo assicurato

Il nuovo brand dei fratelli Rodriguez, dunque, è all’insegna della comodità. Fabio Castelli, un componente del team Deam Project, è il direttore creativo di Hinnominate. Si propongono dei capi in d’abbigliamento sia maschili che femminili e prevalgono lo stile street e lounge-wear couture. Per il momento si possono vedere delle loro creazioni su Instagram. Una volta giunta l’estate, il brand sarà messo sul mercato.

