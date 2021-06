Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 21 al 25 giugno: il rapimento di Marta

Gli appassionati del Il Paradiso delle Signore non saranno privati durante il periodo estivo della loro soap preferita, la Rai ha infatti deciso di mandare le repliche dell’amata soap sempre nell’orario consueto. Le trame delle puntate scelte hanno per protagonista Marta Guarnieri preoccupata per la vendetta che Luca Spinelli vuole attuare contro Umberto, una situazione difficile per la donna che è anche oggetto di scontri con Spinelli pronto a prenderla di mira. Intanto a preoccuparsi di Marta è Vittorio Conti che è in pena per la sua scomparsa e non sa come aiutarla e sostenerla in un momento difficile, teme anche che le sia successo qualcosa di preoccupante.

Il Paradiso delle Singnore, Marta rapita da Luca

La Cattaneo in dolce attesa partorirà a sorpresa a starle a fianco in un momento così importante non ci sarà il suo promesso sposo Cesare ma Riccardo che si avvicina sempre più alla giovane ragazza e che condividerà con lei un momento speciale tale da renderli sempre più vicini l’uno all’altra e compromettendo le buoni intenzione della Cattaneo di sposare Cesare. Lisa Conterno ha mentito a Conti e l’uomo vuole capire il motivo, intanto la donna cerca un posto per nascondersi e si fa aiutare da signorina Mandelli. Altra situazione complicata è quella che coinvolge Tina che minaccia di non andare al matrimonio di Antonio e Elena, lo farà solo quando Agnese accetterà la sua relazione con Recalcati.

I fatti narrati nelle repliche del Il Paradiso delle Signore confermano che la sorella di Federico non è certa di sposare Cesare mentre Agnese trova un compromesso con Tina per le nozze di Antonio e Elena. Quest’ultima però è intenzionata a far saltare il matrimonio perchè la madre non ha accettato il suo invito e non vuole presenziare alle nozze. Lisa rivedrà Vittorio e questo comporterà alcuni problemi a Spinelli che ha posto in essere una serie di piani per raggiungere i suoi obiettivi. Andato in Svizzera per convincere la madre ad abbandonare il suo desiderio di vendetta contro Guarnieri Spinelli fa ritorno a Milano confidando all’ex di Vittorio d’avere delle informazioni per rovinare l’uomo.

Il Paradiso delle Signore, Vittorio raggiunge Marta

Vittorio sempre più preoccupato per Marta decide di raggiungerla, i due scopriranno che Lisa costretta d’Andreina ha detto loro una serie di bugie e attraverso una serie d’analisi giungeranno ad scoprire una verità inaspettata. Conti verrà poi contattato dalla figlia d’Umberto e prenderà coscienza che che Andreina ha abbandonato Milano con la figlia di Flavia Brancia.

Vittorio troverà Marta dopo le rivelazioni d’Andreina, la donna è stata rapita da Luca. Durante il lavoro la figlia di Luciano starà male e Riccardo le presterà immediati soccorsi tanto da chiamare l’ostetrica e rimanerle accanto durante il parto.