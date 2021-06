Temptation Island, che fine ha fatto la “fotonica”? Eccola oggi

A breve gli italiani assisteranno alle dinamiche sentimentali delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. Una delle fidanzate più conosciute è sicuramente la “fotonica” Katia Fanelli per la sua spiccata simpatia. Non è presente nel piccolo schermo, dato che si sta dedicando ad altro.

L’esperienza di Katia a Temptation Island

Nel 2019 Katia Fanelli ha deciso di mettersi alla prova nel reality delle tentazioni con l’ex fidanzato Vittorio Collina. Lei ha conquistato il pubblico grazie alla sua simpatia. Spesso faceva delle battute per esaltare la fisicità scultorea dei tentatori, ma non ha approfondito la conoscenza di nessuno. Ha sempre rispettato il suo rapporto con Vittorio, il quale ha avuto un atteggiamento diverso nel villaggio. Con il passar del tempo ha vuotato il sacco dicendo di non tollerare più il modo di fare della fidanzata. Come se non bastasse non è rimasto indifferente al fascino di una tentatrice, ragion per cui al falò di confronto ha deciso di lasciarla per andare via con l’altra. Per un po’ di tempo Vittorio ha frequentato la tentatrice, però sembra che adesso abbiano preso strade diverse. “Ho sempre stimato lui come persona, ho sempre dimostrato a modo mio cosa provassi per lui. Per me era tutto e ad oggi non averlo più con me mi fa male. Anche se sto piangendo voglio ricordare noi e questo grande amore che c’è stato con il sorriso perché impossibile dimenticarlo”, ecco cosa disse subito dopo essere tornata alla quotidianità senza lui. Da allora è passato del tempo e Katia compare raggiante (e ancor più bella) sui social.

Una vita attiva sul web

Essendo un personaggio pubblico, Katia ha tantissimi follower che la seguono fin da quando ha messo piede nel villaggio delle fidanzate. Ai tempi del reality non è passata inosservata per il suo stile disinvolto. Attualmente è molto attiva su Instagram, non a caso non smette mai di condividere scatti e storie. “Sono single, felice e fotonica. A me me gustano i miei manzi”, ecco la descrizione divertente della sua pagina ufficiale. Nelle ultime foto condivise sponsorizza degli occhiali e delle scarpe. In base a un’attenta osservazione, si può dedurre che preferisce capi d’abbigliamento colore bianco. Più passa il tempo e tutti sono concordi nel dire che diventi ogni giorno più bella. Degli shooting fotografici lo confermano pienamente. Il merito è dell’attività fisica e sicuramente della buona alimentazione. Non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Per ora si dichiara single.

Nuovo amore per l’ex

Molti si sono chiesti anche che fine abbia fatto l’ex Vittoria. Su Instagram si può dedurre che sia legato a un’altra ragazza del tutto diversa da Katia. E’ mora, capelli lunghi con curve mozzafiato. Si chiama Victoria Biguzzi e ha 22 anni. Pare che stiano insieme da pochi mesi. I follower della “fotonica” sperano che anche lei possa trovare qualcuno in grado di farle battere di nuovo il cuore.

