Si prepara con un capo ‘must have’ per la vicina estate 2021: così Ilary Blasi sul suo profilo Instagram appare super fashion ed elegantissima con un vestito color viola e dei tacchi vertiginosi.

La moglie del bomber Francesco Totti, oltre ad essere di una bellezza mozzafiato, è una delle più brave conduttrici della televisione italiana. A riconfermarlo anche i numeri che l’ultima edizione del reality show dell’Isola dei Famosi ha registrato, incoronandola come protagonista ufficiale.

Di Ilary Blasi piace soprattutto il suo modo di fare, sempre molto umile e informale, arricchito dalla sua simpatia e dal suo stile. Non a caso, anche la sua pagina social è molto seguita, rendendola anche molto copiata nel suo look, sempre all’ultima moda.

E così, la reginetta dell’Isola dei Famosi, per questa stagione primaverile ha optato, molto spesso, per un colore degli abiti ‘inusuale’, bypassando ogni forma di superstizione. Vediamo insieme come appare in un video pubblicato su Instagram.

Ilary Blasi: bellezza mozzafiato con un vestito viola

Sulle note della canzone Luna di Madame e Gaia, una delle tante fanpage nate sui social per supportare Ilary Blasi, viene pubblicato un video della bellissima moglie di Francesco Totti.

https://www.instagram.com/p/CP8u8Nup2jk/?utm_medium=copy_link

Ilary Blasi appare splendente come sempre, indossando con stile ed eleganza un abito lungo di colore viola, uno dei suoi colori preferiti e molto usato in questa stagione primaverile. In barba alle superstizioni televisive che associano questo colore a ‘cattivi presagi’, Ilary Blasi ama spesso indossare abiti viola, così come nel video che ha pubblicato su Instagram.

Avvolta in un ‘tutone’, Ilary indossa delle elegantissime scarpe con tacco vertiginoso, color arancio che la rendono molto fashion. L’approvazione dei fan è palese, infatti arrivano a pioggia ‘mi piace’ e commenti di elogio alla sua bellezza.

Ilary Blasi, madrina speciale per Jolie Maria Santa

In queste ore la conduttrice dell’Isola dei Famosi è stata la speciale madrina della sua piccola Jolie Maria Santa, figlia di sua sorella Melory Blasi. Anche in quest’occasione la bellissima Ilary non ha perso occasione per evidenziare la sua eleganza: vestita con un abito di pizzo dorato leggero, sandali bassi a infradito e capelli sciolti con una piega ondulata, la moglie di Totti ha così presenziato alla cerimonia.

Melory Blasi ha spiegato perché ha scelto come madrina per sua figlia, sua sorella Ilary: “Il padrino Adriano, fratello di Tiziano Panicci, e madrina mia sorella Ilary. Avendo due sorelle ho dovuto scegliere una delle due e Silvia farà la madrina del secondo figlio” ha concluso.

LEGGI ANCHE : Ilary Blasi e Totti, si allarga la famiglia: la novità e il commento del Pupone

LEGGI ANCHE : Ilary Blasi diventa zia: la sorella Melory ha partorito. Ecco il nome insolito della piccola

La celebrazione è avvenuta nella chiesa del quartiere romano in cui vivono Melory Blasi e suo marito Tiziano alla presenza di una quarantina di parenti, tra cui la madrina Ilary non accompagnata, però, da suo marito Francesco Totti. Tutti gli invitati, poi, si sono spostati in una location immersa nel verde romano per festeggiare questo giorno speciale.