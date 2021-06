Raffaella Carrà, sapete chi è l’ex compagno della conduttrice? Importante nome della TV

Raffella Carrà è uno dei volti più popolari del mondo dello spettacolo italiano, ma sapete chi è l’ex compagno della donna? Scopriamo di chi si tratta.

Raffaella Carrà è ormai uno dei nomi più importanti del panorama televisivo italiano. Nel corso della sua carriera ha conquistato milioni di telespettatori e ancora oggi continua ad essere un punto di riferimento importante per l’intrattenimento. I suoi programmi, le sue canzoni e il suo talento l’hanno resa celebre, il suo caschetto biondo e il suo sorriso l’hanno resa un personaggio unico.

La carriera della showgirl

Raffaella ha esordito nel mondo dell’intrattenimento all’età di soli 8 anni come attrice bambina nel film Tormento del Passato di Mario Bonnard. Dopo questa esperienza, continuò a far parte del mondo del cinema e una volta ottenuto il diploma al Centro Sperimentale di cinematografia, quella che era iniziata come una passione diventò un vero e proprio lavoro. Per Raffaella la popolarità nazionale arrivò all’inizio degli anni 70 grazie alla partecipazione al programma Io, Agata e Tu. Da allora la sua carriera televisiva e nello spettacolo in generale non si è più fermata, portandola a raggiungere successi inimmaginabili.

Chi è l’ex compagno di Raffaella Carrà

In passato Raffaella è stata al centro del mondo del gossip per alcune delle sue relazioni relazioni. Indubbiamente tra le più importanti c’è quella con l’autore Gianni Boncompagni, un rapporto intenso durato a lungo basato sull’amore ma anche su una grande alchimia lavorativa. Infatti i due sono stati per molti anni la coppia d’oro che ha dato il via ai maggiori successi musicali targati Raffaella Carrà. Dopo la morte dell’uomo nel 2017, la showgirl ha voluto ricordarlo raccontando il loro primo incontro e parlando del bellissimo rapporto che continuava a legarli nonostante la fine della relazione.

LEGGI ANCHE—>Raffaella Carrà ultime notizie: dove vive, patrimonio, vita privata, compagno, malattia

Le parole di Raffaella Carrà

Parlando di Gianni Boncompagni, poco dopo la sua dipartita, a Raffaella è stato chiesto cosa avesse imparato dall’autore, la sua risposta è stata: “Sicuramente Gianni era la fantasia, l’estro e la genialità’.