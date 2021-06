Stefania Orlando, fuori dal Gf Vip, sempre più esplosiva: eccola con un bikini da capogiro

E’ meravigliosa e ‘sempre verde’, così fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando continua a far girare la testa ai suoi follower. In che modo? Scopriamolo insieme.

Il pubblico la conosceva da anni come uno dei volti noti della Rai ma a dare la vera sterzata alla sua popolarità, è stata la partecipazione di Stefania Orlando alla passate edizione del Grande Fratello Vip. La scelta compiuta da Alfonso Signorini è stata una delle più riuscite visto che la Orlando è immediatamente emersa come una delle protagoniste in assoluto, formando la coppia vincente con Tommaso Zorzi, il vincitore del reality.

Grazie alla Casa più spiata d’Italia, il pubblico ha conosciuto la vera natura di Stefania Orlando che, tolti i panni della conduttrice, e allontanata l’etichetta della ex moglie di Andrea Roncato, ha dimostrato di essere una donna tenace, dalla tempra forte, molto schietta e coraggiosa di palesare sempre le sue idee, a costo di inimicarsi qualche coinquilino.

Stefania Orlando, esplosiva in una foto in bikini

Il suo profilo Instagram ha ben 651 mila follower, un numero enorme di utenti web che ogni giorno sono in attesa delle ultime novità relative alla vita di Stefania Orlando. Puntuale l’ex gieffina soddisfa le loro curiosità e, molto attivamente, informa con foto, video e stories su tutto ciò che le accade.

Questa volta, però, lo scatto che pubblica Stefania Orlando fa impazzire i suoi fan: un selfie a mezzo busto dove, balza in primo piano, un mega bikini con una super scollatura molto generosa. Le sue forme sono talmente esplosive che sembra quasi che il bikini non riesca a contenerle, dando alla foto un grande senso di sensualità e provocazione.

Stefania Orlando, pronta per il sole e il relax, senza trucco, con un paio di occhialoni scuri e una coda alta che raccoglie i capelli, manda un bacio a tutti i suoi seguaci, prima della tintarella. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, si riconferma stupenda e senza timore di nessun confronto con delle giovani donne: Stefania Orlando a ben 54 anni resta bellissima, sensuale e in gran forma.

Stefania Orlando madrina del Pride Month al Padova Pride Village

Bellissima, determinata, intelligente e molto emancipata: tutte queste qualità di Stefania Orlando l’hanno resa da sempre molto amata dal pubblico da casa.

Questa volta la Orlando dimostra di nuovo di essere una donna di grande sensibilità e, oltre ad essere stata nominata madrina del Pride Month al Padova Pride Village per il prossimo sabato 26 giugno 2021, interviene in difesa del Ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia.

Stefania Orlando sostiene di voler vivere in un Paese in cui tutti i cittadini possano essere tutelati in piena libertà e rispetto delle diversità: “Dove ognuno possa essere libero di amare chi vuole e di essere se stesso senza essere giudicato o, peggio ancora, insultato o aggredito” ha detto alla rivista Today.

Per questo motivo la ex gieffina sottolinea come sia fondamentale sostenere il Ddl Zan ed impedire come fatti di cronaca fatti di omofobia e aggressioni che sono sotto gli occhi di tutti, possano accadere di nuovo.