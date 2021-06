Elisabetta Gregoraci, incidente in aeroporto: cos’è successo?

Mentre era in aeroporto, intenta per partire, Elisabetta Gregoraci è stata vittima di un incidente. A documentarlo è stata la stessa ex gieffina attraverso delle Stories di Instagram.

Bellissima, talentuosa e anche molto simpatica: questo è il giusto mix che tanto piace della conduttrice e showgirl calabrese, Elisabetta Gregoraci. Un corpo da modella, con un fisico statuario, una bellezza mediterranea e soprattutto una palese autoironia che l’ha resa molto amata dal pubblico: così l’ex moglie di Flavio Briatore ha dimostrato sempre di essere una ragazza semplice e acqua e sapone.

I telespettatori hanno imparato ad apprezzarla soprattutto nel corso della sua partecipazione al reality del Grande Fratello Vip quando, in quell’occasione, della bellissima Elisabetta aveva preso una cotta il suo coinquilino Pierpaolo Pretelli. Un’amicizia speciale, la loro, che la Gregoraci, però, ha deciso di frenare sempre: nel cuore della dolcissima Elisabetta il primo posto è solo per suo figlio, Nathan Falco.

Intanto, una volta uscita volontariamente dalla Casa più spiata d’Italia per trascorrere il Natale con suo figlio e non sotto i riflettori, Elisabetta Gregoraci continua a informare, giorno per giorno, i suoi follower sulle sue avventure.

Elisabetta Gregoraci vittima di un incidente

Questa sera, venerdì 25 giugno 2021, visto il grande successo della passata edizione, torna la kermesse canora di ‘Battiti live’ con alla guida Elisabetta Gregoraci. La trasmissione andrà in onda per ben cinque puntate e questa sera il taglio del nastro avverrà dal Castello di Otranto.

Un evento musicale molto sentito e molto atteso, soprattutto in questo periodo di pandemia che ha frenato ogni divertimento, la trasmissione di Elisabetta Gregoraci, invece, trasmette il senso della festa e del divertimento. Sul palcoscenico si alterneranno: Sangiovanni, Aka7even, Fedez con Orietta Berti, Francesca Michielin e tanti altri.

Mentre è tutto pronto e la produzione riscalda i motori per la partenza, la bellissima Elisabetta diventa vittima di un incidente in aeroporto: mentre è di corsa per prendere l’aereo che la porterà ad Otranto per la prima puntata di Battiti Live, improvvisamente si rompe il trolley, mettendo in malora tutto l’outfit della showgirl.

La Gregoraci, con una Storia su Instagram, documenta il tutto e commenta: “Mai una gioia. Ho bisogno di una benedizione”, ironizzando su quello che è l’incubo di tutti i vacanzieri e che ora è toccato a lei.

Elisabetta Gregoraci e il ladro

Molto attiva sui social, la Gregoraci utilizza con costanza e dedizione la sua pagina Instagram come mezzo di comunicazione con i suoi fan. Per questo il suo profilo è molto curato ed aggiornato, sia con momenti positivi, che con quelli negativi.

Diciamo che in questi giorni Elisabetta non sembra essere accompagna, propriamente, dalla buona sorte: adesso l’incidente del trolley ma qualche giorno fa la ex moglie di Flavio Briatore ha rivelato un altro spiacevole evento, ovvero quello di aver trovato, martedì scorso, un ladro in casa. In quel caso la Gregoraci, senza timori, lo ha rincorso, ha allertato la sicurezza ed è riuscita a farlo arrestare.