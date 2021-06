Gerry Scotti, avete mai visto dove vive il conduttore? Casa da sogno

Gerry Scotti è indubbiamente uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, ma avete mai visto dove abita? Scopriamolo.

In attività da più di 20 anni, Gerry Scotti è riuscito in poco tempo a conquistare il pubblico da casa, grazie alla sua simpatia, al talento e alla gentilezza elementi alla base del suo stile di conduzione. Nel corso della sua carriera è stato al timone di alcuni dei programmi più disparati, dai varietà ai talent show passando per il quiz preserali.

La carriera di Gerry Scotti

Nato a Miradolo Terme in Lombardia, ha iniziato la sua carriera nel mondo dell’intrattenimento grazie alla radio, in particolare Radio Milano International, dove gli era stata affidata la rubrica Il mercatino delle pulci che prevedeva la letture dei messaggi da parte degli ascoltatori. Nel 1982, viene notato da Claudio Cecchetto che lo portò a Radio Deejay dove diventa prima voce della stazione. Inoltre proprio questa esperienza gli permetterà di esordire sul piccolo schermo grazie a Deejay Television. Da allora Gerry non si è più fermato inanellando un successo dietro l’altro e diventando uno dei conduttori più popolari del nostro paese.

Dove abita Gerry Scotti

Ma vi siete mai chiesti dove abiti Scotti? Secondo quanto rivelato da Kontrokultura, Gerry avrebbe comprato casa a Milano. Nello specifico si tratterebbe di un grandissimo loft situato al settimo piano di un edificio storico della città lombarda, Stando a quanto riportato il conduttore avrebbe acquistato quest’appartamento nel 2011 insieme all’amata compagna Gabriella Perino, che di immobili se ne intende parecchio essendo un architetto.

LEGGI ANCHE—>Gerry Scotti, sapete com’è diventato il figlio | Edoardo è uguale al papà

L’arredamento

Nonostante non sia facile ottenere ulteriori informazioni riguardo gli interni della splendida casa, i fan possono sbirciare gli indizi lasciati qua e là dal conduttore sul suo profilo Instagram. Infatti in alcuni scatti è possibile osservare angoli dell’appartamento che sembrerebbe estremamente elegante con un pavimento in parquet e bellissimi tappeti che valorizzano gli ambienti della casa.