Sonia Bruganelli, sapete che titoli di studio ha? Difficile da indovinare!

Tutto quello che c’è da sapere su Sonia Bruganelli, la moglie del noto conduttore televisivo Paolo Bonolis.

È il conduttore più pagato della televisione italiana (il suo stipendio con Mediaset si aggira intorno ai 10 milioni di euro l’anno), ma anche uno dei più amati: parliamo di Paolo Bonolis. Il suo modo di catturare i telespettatori di tutto il paese con uno stile ironico ma deciso, lo ha reso estremamente popolare tra il pubblico del piccolo schermo fin dal suo primissimo esordio in TV negli anni ‘80. Ma se tutti conoscono vita, morte e miracoli di Paolo Bonolis, pochi sanno chi è e cosa fa a sua attuale moglie: Sonia Bruganelli.

La storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis è stato sposato per 5 anni, dal 1983 al 1988, con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina. Successivamente ha avuto una lunga relazione con la showgirl Laura Freddi, conosciuta nell’ambito della trasmissione televisiva “Non è la Rai” da lui condotta per una stagione. Nel 1997, però, grazie al programma “Tira e Molla” ha conosciuto Sonia Bruganelli, imprenditrice e produttrice televisiva. Tra i due è stato amore a prima vista: nel 2002 si sono sposati e hanno avuto tre figli, Silvia, Davide e Adele.

Chi è e cosa fa Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, originaria di Roma, si è sempre distinta per la sua grande passione per il mondo della moda. Dopo aver mosso primi passi in questo settore come modella, è riuscita a sfondare subito nel mondo dei fotoromanzi. Occupazione che non solo ha affiancato alla sua attività di ragazza immagine, ma anche ai suoi impegni universitari. Sonia Bruganelli, infatti, è laureata in scienze della comunicazione, percorso che le ha permesso di avanzare al ruolo di imprenditrice nel campo della moda.

Una carriera nel fashion

Grazie all’incontro fruttuoso tra i suoi studi e la sua passione, Sonia Bruganelli è riuscita a realizzare alcune linee di abbigliamento, tra cui la più famosa è quella chiamata “Adele Virgy”. Si tratta di una linea ispirata proprio ai disegni dei figli avuti con Paolo Bonolis!

Non solo moda

Sonia Bruganelli è attiva anche nel mondo dello scouting di talenti con una sua agenzia fondata nel 2005: la SDL, attualmente una delle più utilizzate per i casting di diversi programmi televisivi, cinema e teatro. L’imprenditrice romana, inoltre, ha partecipato come opinionista in diversi programmi televisivi ed è anche alla conduzione di uno di questi: “I Libri di Sonia”: Si tratta di una trasmissione in onda su TimVision in cui Sonia Bruganelli intervista personaggi più o meno famosi che hanno pubblicato libri e saggi. Tra i suoi ospiti, ad esempio, Selvaggia Lucarelli, Rita Dalla Chiesa, Federico Moccia, Gabriele Parpiglia. Un format attraverso cui si riesce ad avere un’immagine a tutto tondo di Sonia Bruganelli: imprenditrice sì, ma anche amante della letteratura, donna forte, sensibile, acuta e certamente con tanta voglia di fare. Si può dire che lei e Paolo Bonolis, insieme, formino una coppia davvero esplosiva!