The Kolors, Stash indagato dalla Procura di Milano: cosa sta succedendo

Il Pm della Procura di Milano indaga su Stash dei The Kolors per ricettazione di auto di lusso: ecco cosa è emerso nelle ultime ore.

Antonio Stash Fiordispino, frontman del gruppo The Kolors e giudice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, seguita da una media di quasi 6 milioni di telespettatori con il 28% di share, è stato indagato dalla Procura di Milano. Il motivo sta in un suo presunto coinvolgimento nel caso su cui sta lavorando il Pm Giovanni Polizzi: l’inchiesta intorno a Sonia Caparezzi, 46enne condannata a 1 anno e sei mesi per avere sottratto alla società Air Protech di Magenta, nella quale era impiegata come contabile, ben 3 milioni di euro.

Che cosa è accaduto

Sonia Caparezzi e Stash sarebbero legati da un rapporto di amicizia, ma chiaramente non si tratta soltanto di questo. Il frontman della band vincitrice di della 14esima edizione di Amici, è finito nell’indagine aperta dal Pm Giovanni Polizzi per il noleggio di due automobili, una Ferrari e una Maserati, che sarebbe stato pagato da conti riconducibili proprio alla società Air Protech.

La posizione di Stash

Al momento, il cantante e neopapà non ha replicato alla notizia dell’indagine che lo vede coinvolto né vi ha fatto alcun accenno. Stesso discorso vale per la compagna Giulia Belmonte, che, sebbene sempre particolarmente attiva sui social network, non ha minimamente menzionato la vicenda sui suoi profili. L’unico a pronunciarsi, per ora, è stato il legale di Stash: «È del tutto all’oscuro delle varie attività illecite. Non era al corrente che le auto per le quali aveva sottoscritto un contratto di noleggio fossero state pagate con i fondi sottratti alla società», ha affermato per conto del suo assistito.

Prosegue il lavoro dei The Kolors

Per avere un’idea più chiara di cosa è accaduto, bisognerà seguire l’evolversi delle indagini. Nel frattempo, la band è alle prese con i suoi impegni artistici. Il 18 giugno 2021, infatti, è stata pubblicata la raccolta “Singles”, contenente tutti i singoli pubblicati dal gruppo negli ultimi 3 anni. Il trio formato da ntonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni), lo ricordiamo, ha raggiunto il successo partecipando e vincendo la 14esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il loro singolo “Everytime”, ha raggiunto la prima posizione della classifica iTunes ed è stato certificato disco di platino.

Il successo della band

Un successo che li ha portati ad esibirsi il 14 giugno 2015 sul palco del Parco delle Cascine di Firenze in occasione degli MTV Awards 2015 e al Summer Festival 2015, e a ottenere la cittadinanza onoraria di Cardito (loro paese d’origine). I The Kolors sono anche stati protagonisti di un documentario andato in onda su Italia1 e incentrato sulla storia del gruppo, dagli esordi nel 2010 fino alla consacrazione ottenuta ad Amici. Nel 2018 hanno preso parte al Festival di Sanremo e in seguito hanno continuato a lavorare con volti noti del panorama musicale italiano: J-Ax, Elodie, Gué Pequeno.