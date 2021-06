L’Eredità, lieta notizia per Ginevra Pisani: la Prof e la sua nuova avventura

Ginevra Pisani, professoressa a L’Eredità, ha annunciato un’importante novità per la sua carriera. Scopriamo di cosa si tratta.

Dopo averla conosciuta per la prima volta come corteggiatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Ginevra è approdata come professoressa a L’Eredità, game show condotto da Flavio Insinna. Nel programma in onda su Rai 1 ha conquistato il pubblico da casa e confermato il suo talento.

L’annuncio della showgirl su Instagram

Oltre all’attività sul piccolo schermo, Ginevra è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 300 mila follower. Proprio sulla piattaforma la giovane professoressa nella giornata di mercoledì 23 giugno ha condiviso con i suoi fan un’importante annuncio per la sua carriera. Infatti Pisani ha comunicato che continuerà ad affiancare Flavio Insinna in televisione ma questa volta in occasione della nuova stagione de Il Pranzo è Servito. La showgirl ha pubblicato uno scatto che la vede immersa nel set del nuovo programma che sarà in onda su Rai 1 a partire dal 28 giugno.

Dove vedremo Ginevra Pisani

Ginevra oltre a pubblicare lo scatto ha anche scritto due parole sotto al post, condividendo con i fan la gioia e l’emozione di entrare a far parte del cast di un programma così importante e longevo. Il Pranzo è servito infatti è nato nel 1982 da un’idea di Corrado Mantoni e Stefano Jurgens. Lo show consiste in una quiz televisivo a premi in cui si sfidano due concorrenti. La stagione che prenderà il via a partire dal 28 giugno sarà la prima in onda su Rai 1 dopo molti di trasmissione su Mediaset.

La reazione dei fan di Ginevra

Insomma per Ginevra si tratta di un’occasione molto importante, che le permette di raggiungere un altro step verso il suo sogno, quello di diventare un’attrice. I fan della showgirl hanno mostrato grande entusiasmo per la notizia ricevuta e le hanno fatto un grande in bocca al lupo nei commenti.