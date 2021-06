Uomini e Donne, Jessica e Davide: spunta l’audio che incastra la tronista

L’ex tronista di Uomini e Donne Jessica Antonini è stata travolta da una serie di polemiche dopo che il settimanale Nuovo ha rivelato alcune sue dichiarazioni sull’ex corteggiatore da lei scelto Davide Lorusso. La tronista ha affermato durante l’intervista che Davide è gay ma ancora non ne è consapevole le sue parole sono state usate dal magazine per titolare l’intervista e hanno posto Jessica al centro del gossip.

Jessica Antonini smentita da Signoretti: l’audio non lascia dubbi

L’ex protagonista di Uomini e Donne si è è immediatamente affrettata a smentire ciò che il magazine di cronaca rosa ha pubblicato e sui social ha negato d’aver parlato della sessualità del corteggiatore. Premesso che non è l’identità sessuale di Davide oggetto di polemica ma il fatto che Jessica si sia permessa di parlare di qualcosa che personalmente non la riguarda, se le sue dichiarazioni fossero vere solo il diretto interessato avrebbe l’opportunità di renderle di dominio pubblico. Una situazione davvero incresciosa per Jessica che oggi si trova ad essere accusata anche dal direttore di Nuovo Riccardo Signoretti che ha attaccato l’ex tronista e le sue dichiarazioni.

Signoretti ha mal digerito la smentita di Jessica, il magazine non ha pubblicato o manipolato l’intervista dell’Antonini e a conferma della buona fede di Signoretti il direttore ha pubblicato l’audio della conversazione avuta con Jessica. Signoretti ha condiviso l’audio su Instagram mettendo così a tacere ogni polemica: “Basta chiacchiere. Le affermazioni di Jessica Antonini sul suo ex, Davide Lorusso, sono a prova di smentita. Ecco un passaggio dell’intervista in edicola su Nuovo che chiarisce ogni dubbio”. In realtà l’Antonini avrebbe voluto che non tutta l’intervista fosse resa pubblica ma non spetta a lei decidere cosa pubblicare o meno.

Jessica Antonini le parole chiare nell’audio: “Secondo me Davide dentro di lui è gay”

Nell’audio reso di dominio pubblico da Riccardo Signoretti si sente chiaramente Jessica parlare della sessualità dell’ex corteggiatore, le affermazioni fanno riferimento ad un opinione della giovane ma di sicuro non sono opportune e attese: “Secondo me Davide dentro di lui è gay, ma non lo sa. Ma lo capirà adesso. Ho provato a rassicurarlo, gli ho detto che se così fosse non ci vedrei niente di male”.

Il rapporto con Davide non è stato facile per Jessica, i due da quando hanno lasciato Uomini e Donne hanno provato a stare insieme ma secondo quanto riferisce l’ex tronista lei ha faticato molto per ritagliarsi del tempo con lui e ha avvertito anche dei problemi d’intimità. Detto ciò ora l’Antonini dovrà spiegare le sue dichiarazioni oppure potrà ignorare le nuove affermazioni del direttore di Nuovo che con una prova evidente ha fatto chiarezza sulla situazione salvaguardando la veridicità delle sue fonti ma soprattutto del giornale che dirige.