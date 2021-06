Questo ragazzo è il figlio di una delle attrici più amate: chi è?

Guardando lo scatto, questo modello ha una bellezza a metà tra una donna ed un uomo: questo splendido ragazzo è il figlio di una delle attrici più amate dal pubblico.

Sui social è apparsa una fotografia che sta incuriosendo molto gli utenti del web. Il soggetto dello scatto presenta dei tratti androgini, per cui diventa quasi difficile distinguere la sua sessualità, mostrando una bellezza eterea.

Lunghi capelli neri, occhi molto sensuali di color azzurro, un naso perfetto e all’insù e delle labbra carnose: la fisionomia del viso sembra essere proprio quella di una splendida ragazza che guarda l’obiettivo con fare ammiccante. I lineamenti delicati del soggetto di questa fotografia, evidenziano i suoi tratti di femminilità ma c’è poi il ‘pomo d’Adamo’ e alcuni tratti degli zigomi che lasciano intuire l’aspetto maschile.

Di fronte alla bellezza di questo modello che, nello scatto, ha alle spalle un bellissimo e intenso mare blu, tutti si chiedono chi sia. Il giovane modello è, infatti, figlio di una nota e estimata attrice di fama mondiale.

E’ il figlio di una delle attrici più amate al mondo: chi è Damian

Il giovane modello dai tratti androgini si chiama Damian Hurley ed ha 19 anni e già da tempo, per via della sua bellezza innata e per il suo corpo dalla linea longilinea, lavora nel campo della moda. Lui stesso ha raccontato di aver ricevuto a 17 anni una telefonata dal fotografo di moda Steven Meisel che lo voleva a New York per un giorno per una campagna fotografica, dando così inizio alla sua carriera.

“Non avevo mai lavorato come modello prima d’ora, ma in un momento di follia ho accettato, sono andato lì, ho girato la campagna e sono tornato a scuola in tempo per la prima lezione del Lunedì seguente” ha così raccontato Damian la sua prima esperienza di lavoro.

Damian è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram, tanto che conta migliaia di follower al seguito ed è apprezzato perché la sua fisicità va a rivoluzionare tutti gli stereotipi tipici dell’uomo con un corpo statuario e mascolineo. Il modello Damian presenta tratti delicati e molto dolci, come quelli di una donna.

Damian è alto un metro e 85 cm ed attualmente ha firmato con la prestigiosa agenzia di modelli IMG e ha già collezionato due campagne con la linea make-up di Pat McGrath.

Chi è la mamma di Damian?

Tale madre, tale figlio: è questo il caso di citare questo proverbio visto come la somiglianza di Damian con l’attrice Liz Hurley sia davvero impressionante. Stesso colore degli occhi, questi lineamenti e stesse labbra carnose: Damian ricorda davvero la bellezza di sua madre, una delle più belle e apprezzate attrici del panorama mondiale.

Per Elizabeth, meglio conosciuta come Liz, l’esordio fu nel cinema ma grazie anche alle doti di Madre Natura ha mosso i passi anche nel campo della moda, come super modella.

La mamma di Damian, inoltre, è stata legata per anni all’attore Hugh Grant e la loro storia finì nell’occhio del ciclone perché mentre l’uomo era impegnato sentimentalmente con Liz, venne arrestato a Los Angeles per aver avuto rapporti sessuali in un luogo pubblico con una prostituta, uno scandalo che sconvolse tutti all’epoca.