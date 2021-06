Una Vita anticipazioni: il figlio di Lolita e Antonino andrà in ospedale

Una Vita è la soap opera spagnola che da anni regala tante emozioni al pubblico italiano. Per l’anno prossimo è prevista l’ultima puntata, ma ci vorrà ancora del tempo. In questi giorni Lolita e Antonito saranno al centro dell’attenzione. Ecco il motivo.

In arrivo la cicogna per Lolita e Antonito

Nelle puntate andate in onda questa settimana, gli italiani stanno assistendo ai preparativi del matrimonio di Genoveva e Felipe. Quest’ultimo ha tentato per l’ennesima volta dei riconciliarsi con Marcia, la domestica che ama da sempre. Lei non solo ha resistito alla tentazione di baciarlo, ma non gli ha rivelato la vera identità del marito. Non si tratta di Santiago, bensì del fratello Ismael. Nel frattempo anche l’avvocato ha ricevuto una lettera di Ursula, però ha deciso di gettarla nel cestino del suo studio. In un secondo momento voleva scoprire il contenuto, ma non l’ha più trovata e così ha chiesto delle spiegazioni ad Augustina. La donna ha riferito che non è stata lei a sbarazzarsene, dunque i dubbi su Genoveva aumenteranno sempre più. La dark lady ha chiesto a Lolita di averla come testimone e la risposta è stata positiva. Tuttavia il parto potrebbe non permetterle di mantenere la parola data. Ecco cosa succederà.

Il prezioso intervento di Jacinto

Poco prima del matrimonio Lolita inizierà ad avere le contrazioni. Stavolta non si tratterà di un falso allarme, quindi la famiglia andrà nel panico. Antonito e Ramon non riusciranno a gestire la situazione, ma per fortuna ci sarà Jacinto che soccorrerà Lolita. Finalmente i genitori potranno abbracciare il piccolo Moncho, però i problemi non tarderanno ad arrivare. In poche parole il bambino piangerà molto e l’unica cosa che riuscirà a calmarlo sarà il grido di Jacinto. Lolita farà una confessione inaspettata: i maschi di Cabrahigo da piccoli piangono molto. Antonito non riuscirà a sopportare questa situazione, dunque la moglie gli consiglierà di imparare il verso delle pecore per poter calmare il figlio. Tutti cercano di imitare il marito di Marcelina, ma ogni tentativo risulterà inutile. Per questo motivo si farà affidamento solo ed esclusivamente sull’uomo. Per fortuna Lolita troverà una soluzione: battezzerà Moncho con l’acqua della sorgente del suo luogo d’origine.

Le condizioni del piccolo peggioreranno

Lolita e Carmen porteranno in ospedale Moncho perché inizierà ad avere la febbre molto alta. Ramon e Antonito non saranno presenti perché si recheranno a Cabrahigo per visitare il posto. Ramon non vuole andare lì per battezzare il nipote, però cambierà idea e deciderà di organizzare la festa solo dopo aver visto con i suoi occhi la sorgente. Alla fine torneranno ad Acacias e scopriranno la situazione. L’intero quartiere sarà preoccupato per di Moncho.

