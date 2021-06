Qui solo una bimba, oggi una delle più belle della tv: la riconoscete?

Ballerina di successo, per 13 anni professionista tra i coach di Ballando con le Stelle Samanta Togni è una delle conduttrici più amate della tv. Ha saputo aspettare il suo momento, ma soprattutto si è sempre dedicata molto alla sua gavetta impegnandosi nello studio della danza sin da quando era solo una ragazzina. Dopo anni a Ballando dove è stata considerata l’insegnante più amata dal pubblico Samanta lo scorso anno ha deciso di lasciare il talent dandosi un’opportunità diversa nel mondo dello spettacolo.

Samanta Togni amore di papà

Recentemente ha rivelato il suo desiderio di rimanere nel programma diretto da Milly Carlucci ma a quanto pare la conduttrice non ha trovato per lei un ruolo adatto nel contest, per questo la Togni ha deciso d’accettare l’opportunità offertale da I Fatti Vostri che ha co- condotto con Magalli nella stagione appena conclusa. Samanta non sarà però alla conduzione del programma quotidiano di Guardì il prossimo anno, l’ex ballerina ha concluso la sua esperienza e spera di fare presto qualcosa che la coinvolga come addetta alla danza, sua prima passione. La Togni vuole mettere al servizio della tv le sue competenze e questo anche perchè sente che il ruolo di coach di ballo è sicuramente quello che le si addice di più.

Felicemente sposata con il medico Mario Russo incontrato per caso sul treno Samanta ha un profilo Instagram molto seguito, un account dove condivide momenti di vita quotidiana ma anche di lavoro. Occasionalmente non manca d’essere nostalgica e ricordare la sua infanzia e pubblica alcuni scatti di quando era una bambina. In occasione della festa del papà come molti altri vip ha condiviso uno scatto di lei da piccola, in braccio a suo padre. Un’immagine tenera che ritrae la Togni sicura tra le braccia del suo papà, uomo che ammira e stima con tutta se stessa. Quasi irriconoscibile Samanta appare molto diversa rispetto a oggi, ma è comunque una piccola bellissima e serena.

Samanta Togni: “Edoardo mio figlio: giornata dei baci”

Oltre alla danza a cui si è dedicata molto nella vita di Samanta Togni c’è anche il figlio Edoardo nato dal suo primo matrimonio. L’ex coach di Ballando con le Stelle non manca di condividere sul suo profilo social scatti con il ragazzo che oggi è grande. Secondo alcuni rumors alla Togni da fine Novembre sarà affidata la conduzione di Cook50, un neo programma di cucina che andrà in onda il Sabato a ora di pranzo.

Il programma prevede la realizzazione di alcuni piatti nel tempo di 50 minuti, ad accompagnare la conduttrice oltre agli chef un personaggio famoso che si metterà alla prova ai fornelli dimostrando di saper cucinare in pochissimo tempo. Per Samanta è una nuova sfida televisiva con cui si metterà di nuovo alla prova, un format lontano dalla sua passione per la danza ma dove potrà dimostrare d’essere una showgirl completa.