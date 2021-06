Beautiful, anticipazioni american: Thomas prigioniero, chi sarà a liberarlo?

Thomas è in pericolo: questo è quello che emerge dalle anticipazioni delle prossime puntate americane di Beautiful. Nella soap più seguita della televisione italiana ci saranno ulteriori sviluppi: scopriamoli insieme!

Nelle prossime puntate di Beautiful, il figlio di Ridge scoprirà la verità sulla morte di Vinny, ma purtroppo finirà prigioniero all’interno di una gabbia. Thomas sarà così rapito da Justin, che si troverà a dover trovare una soluzione per liberare Bill e Liam: i due si trovano attualmente in carcere.

Ma la realtà è che l’avvocato sembra non essere affatto intenzionato ad aiutare padre e figlio ad uscire di prigione: lui pare proprio essere deciso a lasciarli rinchiusi, per poter ottenere il dominio della Spencer Pubblications.

Thomas rapito: aveva scoperto la verità sulla morte di Vinny

Parlando con Bill in carcere scopre che sarà proprio Wyatt ad ottenere il controllo sull’azienda e ne resta colpito nel profondo. Ma non è tutto: Bill lo umilia ulteriormente, dal momento che non è riuscito ancora a trovare una soluzione per farli uscire di prigione. Intanto Thomas, aiutato da Zende, riesce a recuperare gli ultimi messaggi ricevuto da Vinny prima della morte e, attraverso un video, scopre che si tratta di un suicidio.

LEGGI ANCHE : Beautiful, avete mai visto il marito di Steffy? L’attrice sposata con un nobile

Dalle immagini si evince come sia lo stesso Vinny a gettarsi sotto l’auto che sta guidando Liam: un gesto fatto per permettere a Thomas e Hope di stare insieme. Walker sembra aver calcolato tutto: gli Spencer arrestati e il Forrester pronto a prendersi cura della Logan rimasta sola. Ed è proprio così che vanno le cose, con Liam che dal carcere chiede a Thomas di stare accanto a Hope e ai bambini. Thomas, però, al contrario prenderà una decisione inaspettata: si recherà immediatamente da Justin e gli mostrerà le prove che possono scagionare i due Spencer.

Anticipazioni Beautiful: Thomas salvo grazie ad un aiuto inaspettato

La reazione dell’avvocato sarà altrettanto inaspettata: Justin colpirà Thomas in testa e lo rinchiuderà in gabbia. Successivamente il figlio di Ridge si sveglierà e scoprirà di essere stato rapito da Justin, ma non è chiaro dove sia stato rinchiuso. Grande preoccupazione per la scomparsa dell’uomo: la sua macchina risulterà ancora parcheggiata alla Forrester Creations, ma nessuno pare essersi accorto di quanto accaduto. Sarà Hope ad accorgersi dell’assenza e a pensare al peggio. Ma le anticipazioni americane dicono anche che Thomas sarà salvato: l’eroe della soap sarà un poliziotto, che continuerà a indagare sull’omicidio di Vinny e anche sulla scomparsa di Thomas.

LEGGI ANCHE—>Beautiful, avete mai visto la figlia di Ronn Moss? Ecco chi è la bellissima

Occhi puntati anche su Wyatt: nonostante si pensasse che il Forrester e il figlio di Quinn sarebbero diventati alleati nella ricerca del colpevole della morte di Vinny, proprio Wyatt sarà l’uomo che risulterà indispensabile per la liberazione di Thomas. Il giovane Spencer potrebbe trovare il figlio di Ridge e smascherare Justin. Non ci resta che aspettare la prossima messa in onda per scoprire cosa succederà alla famiglia Forrester e a tutti i personaggi della soap.