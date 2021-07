Matrimonio a prima vista, la verità di Nicole sull’addio a Marco: “Poi è arrivata…”

Annunciato solo qualche mese fa l’addio di Nicole e Marco ex protagonisti di Matrimonio a prima vista seppur di due edizione diverse ha lasciato scossi i fans del format che hanno sin da subito fatto il tifo per la neo coppia. Nicole ha partecipato a Matrimonio a priva vista in coppia con Andrea Ghiselli ma le cose fra loro sono finite qualche settimana dopo il termine della trasmissione. Nicole ha poi conosciuto Marco e la loro storia è decollata, uscendo inaspettatamente allo scoperto.

Matrimonio a Prima vista, Nicole: “Non è un adv: è la vita vera”

Sui loro account Instagram Nicole e Marco in primi di Maggio hanno annunciato d’essersi lasciati, un addio consapevole e arrivato in modo spontaneo che non rinnega tutto l’amore che i due ex di Matrimonio a prima vista hanno provato l’uno per l’altra. Nicole ha condiviso alcuni scatti dove appare con l’ex fidanzato, foto accompagnati da una lunga didascalia in cui spiega anche i motivi della rottura: “Me lo avete chiesto in tantissimi…” e no, non è un’adv: è la vita vera…. ecco, sicuramente ciò non ha aiutato la nostra storia a consolidarsi con i dovuti tempi.” Nicole ha anche spiegato che la situazione con l’ex fidanzato si è complicata con l’arrivo della pandemia che ha costretto anche loro a vivere in una situazione surreale che ha messo a dura prova il loro rapporto:

“Aggiungiamoci anche che ci siamo vissuti in un periodo difficile: Marco non lavorava, io avevo appena cambiato mansione, nel frattempo una pandemia ci ha chiuso in casa, uno dei due era necessariamente sempre lontano dai propri cari senza alcuna possibilità di svago, se non nei social.” La contabile ha poi aggiunto: “È stato difficile conoscerci in 4 mura, ci siamo amati e ci siamo mandati a quel paese come se fosse la cosa più facile del mondo.” Nicole ha poi concluso che nonostante l’impegno, l’affetto e il rispetto i suoi sogni non combaciano con quelli di Marco e loro aspettative sul futuro sono troppo diverse.

Nicole: “Ci siamo trascinati per settimane…”

Nicole è apparsa dispiaciuta e sofferente ma lasciarsi con Marco era l’unica via possibile. La contabile ammette che per settimane si sono trascinati per evitare il peggio che poi è giunto lo stesso: “Ci siamo trascinati nelle ultime settimane cercando una quadra che non arrivava… Quindi, vi rispondo: ci siamo lasciati.”

Tuttavia Nicole come Marco non possono fare a meno di riconoscere quanto si sono amati, un sentimento dovuto alle loro diversità ma anche alle tante cose che hanno in comune: “Perché questi siamo io e Marco: tanto simili e tanto diversi. Ma anche tanto testardi, tanto legati, tanto belli insieme e a volte anche tanto brutti, ma tanto tanto noi. Questi siamo noi oggi, in tutto e per tutto “noi”.