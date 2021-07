Un Posto al sole anticipazioni: in arrivo un nuovo personaggio, le novità

Nonostante il cambio di palinsesto e tutte le novità televisive messe in atto dalla Rai per la stagione estiva Un posto al sole continua a mietere successi confermandosi leader d’ascolti nella fascia oraria in cui va in onda. La soap italiana più longeva della tv non perde telespettatori neanche d’Estate quando tendenzialmente il pubblico diminuisce complice il bel tempo, le lunghe serata fuori casa e ovviamente il caldo. Le vicende che coinvolgono i protagonisti di Un Posto al sole sono in continua evoluzione, e sembrano essere giunti ad una svolta dai toni drammatici.

Un Posto al sole, debutto per un nuovo personaggio

Occhi puntati su i Silvia che nutre un attrazione speciale per Giancarlo Todisco. Il cugino di Silvia scopre la sua predisposizione e la rimprovera chiedendole di porre fine alla frequentazione che l’uomo. La proprietaria del Vulcano sarà invitata ad una riflessione tale che la porterà a non vedere più Giancarlo. Intanto in famiglia si festeggia per la laurea in medicina di Rossella e per l’occasione lieta Michele e Silvia avranno un riavvicinamento che inviterà entrambi a riflettere sulla situazione che l’ha coinvolti. Momento drammatico anche quello che riguarda Filippo che ricoverato in ospedale sarà operato e non ricorderà più chi sono Serena e Irene. La rivelazione dell’identità della bambina provocherà all’uomo anche un grave shock.

Le novità che riguardano Un posto al sole sono inoltre concentrate sulla nuova location che sembra essere l’ospedale come sede d’incontri e scontri dei vari personaggi della soap made in Italy. Inoltre da qualche settimana alcuni rumors a quanto pare attendibili fanno riferimento al fatto che presto sul set napoletano apparirà un nuovo personaggio che interagirà direttamente nella storia diventandone parte in modo automatico. Per ora non è dato sapere chi e cosa fare il nuovo personaggio ne tanto meno chi lo interpreterà ma i fans della soap sono stati allertati e non perdono nulla sull’eventuali anticipazioni che circolano in rete.

Un Posto al sole anticipazioni, nuove storie e personaggi in arrivo

Soap longeva e ben realizzata dal seguito non indifferente Un posto al sole intrattiene quotidianamente milioni di telespettatori ormai da tantissimi anni. In una recente intervista gli scenaggiatori della fiction hanno rivelato come nascono le storie raccontate sul set: “Le storie vengono ideate circa 5 mesi prima della messa in onda, quindi generalmente abbiamo tutto il tempo per pianificare l’uscita di un personaggio. Diverso è il caso in cui, per un qualsiasi motivo o impedimento, l’indisponibilità dell’attore non è stata prevista e il suo personaggio è già stato scritto.”

Il team che lavora dietro le quinte di UPAS ha rivelato quanto è importante il lavoro di squadra e la collaborazione e questo anche per dare al telespettatore una narrazione fluente e coerente con le trame degli anni precedenti che in modo costante interferiscono con quelle contemporanee.