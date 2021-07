Grande Fratello vip quando inizia e quanto dura: i primi nomi e le opinioniste confermate

Mediaset conferma la sesta edizione del Gf Vip: ecco tutte le novità del reality show di Canale 5.

Tutto pronto per la nuova stagione del Grande Fratello Vip: il reality show dedicato alle celebrity e seguito ogni anno da milioni di telespettatori tornerà sul piccolo schermo con nuovi protagonisti. L’annuncio viene direttamente dall’azienda di Cologno Monzese: nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti, infatti, Mediaset ha confermato la messa in onda del noto reality show sul Canale 5.

Tutte le novità del Gf Vip 6

Che lo show di Canale 5 venisse confermato per la sesta edizione, non era così imprevedibile. La prosecuzione dello storico reality era nell’aria e Mediaset non ha fatto altro che ufficializzare una notizia che tutti si aspettavano. Nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti, comunque, sono stati resi noti alcuni particolari di quello che sarà il Grande Fratello Vip 6. Inizialmente saranno previste 21 puntate così distribuite: 13 al lunedì e 8 al venerdì. Ciò significa che anche per il 2021-2022 ci sarà quasi sempre il doppio appuntamento settimanale per seguire gli avvenimenti della casa più spiata d’Italia. Ma c’è di più: laddove gli ascolti dovessero raggiungere ottimi numeri, si potrebbe ripetere la formula del GF Vip 5 e quindi allungare ulteriormente lo show. “Se funziona, si allunga la durata a data da destinarsi”, ha dichiarato Piersilvio Berlusconi. A conti fatti, le puntate che sicuramente andranno in onda sono 21, ma con ogni probabilità saranno anche di più (share permettendo).

Quando comincerà il Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda la data di partenza del Grande Fratello 6, ancora non si ha un giorno preciso. Quel che è certo è che il reality show di Canale 5 prenderà il via intorno all’inizio dell’autunno, quindi c’è da aspettarsi la prima puntata tra il 15 settembre e i primi di ottobre.

Chi saranno gli opinionisti

In merito agli opinionisti della trasmissione, ci sono non poche novità. I rumors che già circolavano nei giorni scorsi sono diventati realtà: via Pupo e Antonella Elia, al loro posto Sonia Bruganelli (la moglie di Paolo Bonolis) e la conduttrice Adriana Volpe. Per quanto riguarda i motivi di questo cambiamento, abbiamo due situazioni differenti per ciascuno degli ex opinionisti. Ora che l’incubo del Covid-19 sta lentamente svanendo e le restrizioni non sono più stringenti come prima, Pupo ha scelto di dedicarsi di più alla musica: tutto fa pensare che abbia in cantiere nuovi spettacoli e che quindi torni a vestire i panni con cui tutto il mondo lo ha conosciuto, ovvero quelli del cantante.

L’abbandono di Antonella Elia e il nuovo cast

Altra storia, invece, per Antonella Elia: pare che sia stata casa Mediaset a non confermare l’opinionista a causa di alcuni suoi interventi non particolarmente graditi nel corso dell’ultima edizione. Sul cast, invece, non si hanno ancora notizie certe: con ogni probabilità, i nomi dei nuovi protagonisti del Grande Fratello Vip verranno resi noti nelle prossime settimane. Certezza, invece, per la conduzione: ancora una volta Alfonso Signorini sarà il faro nella notte degli abitanti della casa più spiata d’Italia.