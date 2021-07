Una Vita anticipazioni dal 4 al 10 luglio: ritorni e partenze

Ancora tensioni e colpi di scena nelle nuove puntate di Una vita in onda da domenica 4 a sabato 10 luglio su Canale 5: ecco cosa succederà.

Continuano le avventure e i colpi di scena di Una vita (Acacias 38), la telenovela spagnola trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 15 aprile 2015 al 4 maggio 2021 e in Italia dal 22 giugno 2015 su Canale 5. La fiction è ormai giunta alla settima stagione e continua a riscuotere un grande successo.

Santiago lascia Acacias

Nelle prossime puntate che andranno in onda da domenica 4 a sabato 10 luglio 2021, la trama di Una Vita subirà diverse svolte. Secondo le anticipazioni, Mendez dichiarerà di avere un testimone che può provare la colpevolezza di Genoveva rispetto all’omicidio di Ursula. Santiago, che ascolta di nascosto la conversazione tra Felipe e il commissario, intuisce quindi che è arrivato il momento di lasciare Acacias e consiglia a Marcia di fare lo stesso.

L’arrivo di una nuova cameriera: Laura

Ma non è l’unico a partire: dopo aver ricevuto un biglietto misterioso, anche Israel prepara le valigie. Genoveva, invece, spinge Agustina ad abbandonare i lavori domestici nella loro casa e assume una nuova domestica, Laura. Quest’ultima desta subito dei sospetti: quando Mendez si reca dalla Salmeron per parlare dell’omicidio di Ursula, viene incuriosito dalla cameriera. Il commissario, infatti, è certo di averla già incontrata prima, ma Laura nega. Neanche Fabiana si fida di lei e della sua insistenza nel fare domande su Marcia, che intanto va a trovare Felipe. Sul pianerottolo, però, incontra Genoveva. A questo punto le due si scontrano e la Salmeron finge di essere stata spinta verso le scale da Marcia.

Il ritorno di Susana e Armando

Gli intrighi non finiscono di certo qui. Camino è convinta che sia stata sua madre a persuadere la lavandaia Concha a denunciare Maite. Nel frattempo, Ildefonso chiede la sua mano e Felicia lascia intendere che la figlia accetterà la proposta di matrimonio. La giovane Pasamar rivela poi a Emilio di voler utilizzare l’anello per corrompere la lavandaia e convincerla a confessarle chi le ha chiesto di sporgere denuncia contro Maite. Intanto, Susana e Armando tornano ad Acacias, ma nessuno gli svela nulla sull’arresto della pittrice. Presto, però, i due scoprono la verità e l’ex diplomatico decide di far visita a Maite e di aiutarla.

Cintia pensa alle nozze con Emilio

Quello di Susana e Armando non è però l’unico ritorno ad Acacias. Anche José Miguel e Cintia (che lontano dalla Spagna sembrava ignorare il fidanzato) fanno la loro comparsa e la figlia di Bellita decide di organizzare subito il suo matrimonio con Emilio. La giovane cantante vorrebbe confessare ai genitori di avere intenzione di sposare il Pasamar, ma sua madre è troppo occupata a pensare al rapporto che è nato tra José Miguel e Julio. Quest’ultimo accoglie ad Acacias sua cugina Alodia, che si propone subito come domestica in casa Dominguez. La ragazza viene accettata come cameriera, ma durante il colloquio desta non pochi sospetti in Bellita.