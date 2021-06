Anticipazioni Una Vita, il dramma di Camino e la sua scelta inattesa

Cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Una Vita? Scopriamo insieme cosa accadrà ai protagonisti delle alterne vicende nel quartiere di Acacias: tanti i colpi di scena in arrivo!

Nelle prossime puntate di Una Vita vedremo ancora Camino lottare per Maite, l’amore della sua vita: la donna è attualmente rinchiusa in prigione e sta vivendo una situazione tragica.

Con l’aiuto di Liberto ed Emilio, la giovane Pasamar riesce ad ottenere un incontro con la pittrice parigina e scopre che in carcere sta subendo violenza fisica.

Una Vita, Camino scopre chi ha denunciato Maite

Si diffonde così la notizia che la Zaldua viene picchiata. Nel frattempo Susana e Armando tornano ad Acacias, ma non sanno nulla di quanto stia accadendo nel quartiere e nessuno dei vicini sembra essere disposto a dire loro la verità. Non passa molto e i due scoprono tutto, reagendo in modo completamente diverso: mentre Armando si mostra subito pronto a salvare sua nipote, Susana appare fortemente disgustata dalla situazione.

La sarta decide di scusarsi addirittura con Felicia per il disagio che Maite le avrebbe procurato. Al contrario, Armando decide di affrontare duramente la donna, che propone un patto. Felicia aiuterà la pittrice ad uscire di prigione, solo se riuscirà a convincere Camino a sposare Ildefonso: inoltre Maite dovrà lasciare per sempre Acacias. La Pasamar scopre, grazie all’aiuto di Liberto, che a denunciare Maite è stata una lavandaia che vive in periferia.

Camino ed Emilio cominciano a cercare delle risposte a quanto sta accadendo, ma non riescono ad ottenere il risultato sperato: la lavandaia assicura loro di non essere stata pagata da nessuno per denunciare Maite. Nonostante quanto scoperto Camino non riesce a credere che Felicia sia completamente estranea ai fatti: a cercare una soluzione ci penserà, inaspettatamente, Ildefonso.

Camino decide di sposare Ildefonso: Felicia è al settimo cielo

Proprio il ragazzo si reca dalla lavandaia per convincerla a ritirare la denuncia e le anricipazioni ci rivelano che, grazie a questa mossa, Maite riuscirà ad uscire di prigione. La pittrice parigina sarà però costretta a lasciare il quartiere e Camino perderà nuovamente l’uso della parola.

La Pasamar sarà piuttosto sorpresa di avere ottenuto il sostegno di Ildefonso e, ora che Maite se ne è andata, Camino sarà chiamato ad esaudire la sua richiesta e fingerà di condurre una vita felice con il suo pretendente al punto da chiedere al ragazzo di sposarla. I due decidono di farlo il prima possibile e Ildefonso chiede la sua mano a Felicia, che mostra di essere felicissima di quanto stia accadendo. La donna non sa che Camino sta fingendo e che non ha alcuna intenzione di sposare Ildefonso. Camino è sempre più convinto di voler continuare a lottare per poter vivere liberamente il suo amore con Maite. Per scoprire come si evolveranno le cose non resta che continuare a seguire le puntate della seguitissima soap in onda su Canale 5!