Emma Marrone terrore in volo: l’ex di Amici come non si era mai vista VIDEO

Artista tra le più amate del panorama musicale italiano Emma Marrone è tornata finalmente sul palco a cantare e lo ha fatto partendo da una location emozionante come l’Arena di Verona. L’ex vincitrice d‘Amici in questo ultimo anno dove la musica ha subito una battuta d’arresto si è più volte esposta a favore dei lavoratori dello spettacolo a cui il lockdown ha causato problemi economi rilevanti tali da far emergere una mancata tutela professionale di questa categoria.

Emma Marrone: “Cosa non si fa per la musica”

Emma è tornata a cantare e tutto il suo entusiasmo lo ha condiviso in un’intervista rilasciata in questi giorni a Vanity Fair a cui ha rivelato quanto è felice in questo momento: “Tornare a cantare in un mondo che è cambiato è bellissimo. Molte cose sono mutate, per altri, invece, bisogna ancora lavorare tanto”. Per Emma la musica è tutto ma anche il rapporto con il pubblico è importante, sono i fans che le danno l’energia quotidiana per andare avanti e per condividere la sua gioia. E’ anche per questo che per cantare ha affrontato alcune delle sue paure come quella di volare.

Ospite di Battiti Live Emma Marrone ha raggiunto la località dell’evento con un aereo privato e ha documentato il volo su Instagram. E’ evidente nel video la paura della cantante di volare: espressione di terrore con l’unico desiderio di tornare presto a terra Emma ha commentato il post con una didascalia che esprime appieno la sua passione per la musica: “Baby vuoi volare con me? 🔥Cosa non si fa per la musica.” Molti i commenti di solidarietà arrivati alla cantante dai fans ma anche da persone note. Laura Chiatti ha mostrato tutta la sua solidarietà all’ex vincitrice d’Amici: “Sto male 😂😂😂io ogni volta così , mentre il monto mi dice “ ma è il mezzo più sicuro del mondo “ , ho capito …. ma volaaaaaa😂😂😂.”

Emma Marrone: “La strada per essere liberi d’esprimere se stessi è lunga…”

Scelta anche come testimonial di brand importanti Emma Marrone è oggi una donna matura e consapevole di quali sono i suoi obiettivi. La pandemia con tutte le sue conseguenze le ha fatto comprendere alcuni aspetti che riguardano la società e come alcune cose potrebbero essere cambiate per vivere meglio: “Magari qualcuno di noi ha raggiunto maggiori consapevolezze, però la strada per essere veramente noi stessi e per sentirsi liberi di esprimersi fino in fondo è ancora dura perché c’è sempre il rischio di essere giudicati diversi. Per questo bisogna lavorare ancora tanto.”

Emma è convinta del suo potenziale e della capacità d’ognuno di poter fare qualcosa per questo c’è bisogno dell’impegno di tutti: “Noi artisti forse siamo qui anche per questo, per aiutare l’evoluzione delle cose. Io ci sono sempre stata e non vedo l’ora di continuare a fare tutte le mie battaglie insieme a voi.”