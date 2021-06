E’ un periodo ricco di soddisfazioni professionali per il cantante Gigi D’Alessio. Il merito è anche della sua nuova fiamma. Si chiama Denise Esposito ed è più giovane di Anna Tatangelo. Ecco qualche informazione interessante sul suo conto.

Nuova fiamma per Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio ha detto addio ad Anna Tatangelo dopo anni d’amore. Entrambi hanno spesso riferito che non si davano più la buonanotte nello stesso letto, quindi è stata inevitabile la separazione. Non è stato semplice per nessuno dei due, soprattutto per via del piccolo Andrea. Se per Anna potrebbe esserci qualcuno nella sua vita, per Gigi è certo che abbia riacquistato il sorriso accanto alla giovane Denise Esposito. Ormai fanno coppia fissa, in quanto sono usciti allo scoperto di recente durante un evento pubblico. Un video che sta circolando sui social conferma la complicità tra il cantante e la ragazza. Galeotto è stato un concerto che D’Alessio ha organizzato l’anno scorso a Capri. Lei era una delle tante fan pronte a lasciarsi coinvolgere dalla musica del cantante, ma alla fine è stata lei a stregarlo con la sua inestimabile bellezza: bionda, occhi azzurri e fisico da modella. D’Alessio non ha ancora presentato Denise ai giornalisti, ma è settimanale Di Più ha ottenuto informazioni interessanti da una sua amica di nome Chiara.

“Denise non ama i riflettori”

Denise studia Giurisprudenza e il suo sogno è diventare avvocato. Chiara ha confermato che il loro primo incontro è avvenuto a Capri l’estate dell’anno scorso. A febbraio poi ci sono state le presentazioni ufficiali in famiglia. Inoltre ha aggiunto che Denise non ama stare al centro dell’attenzione. Non è stato facile lasciarsi andare in questa storia, ma alla fine è valsa la pena: “Denise e Gigi si amano, stanno bene, sono una coppia ben assestata. Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, e per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un amore in una situazione così in vista”. Infine ha aggiunto: “Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida”.

“Gigi finalmente è sereno”

Anche gli amici di D’Alessio sono intervenuti per dare un parere sulla nuova coppia: “È davvero un grande amore. Lei è innamoratissima e Gigi è finalmente sereno accanto a questa bellissima ragazza. Era da tanto tempo che non lo si vedeva sorridere così come ora…”. Ha già presentato Denise ai figli più grandi (Claudio, Ilaria e Luca) nati dal primo matrimonio con Carmela Barbato. Sembra proprio che stiano facendo sul serio. I fan non possono fare altro che essere felici per il proprio idolo.

