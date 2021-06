Don matteo nuova stagione: new entry e addii, cosa cambia nell’amatissima fiction Rai

L’addio di Terence Hill a Don Matteo ha lasciato i numerosissimi fans della fiction senza parole, un addio inaspettato che rivoluziona la tredicesima stagione della serie e che comporta numerose novità. Dopo aver lasciato ad Un Passo dal cielo cedendo il passo a Daniele Liotti che sta confermando il successo del suo predecessore, Terence Hill ha deciso di guardare avanti e lasciarsi alle spalle il ruolo del parroco di provincia che ha conquistato il pubblico sin dal suo debutto. Intervistato dal Corriere della Sera lo storico attore ha spiegato come avverrà il suo addio a Don Matteo, non ci saranno momenti tristi ma solo uno spontaneo avvicendamento con l’attore che ha scelto personalmente come sostituto: niente meno che Raoul Bova.

Don Matteo 13, Terence Hill spiega l’addio inaspettato alla serie

Hill ha riferito che dopo più di 250 puntate era tempo di cambiare e dedicarsi alla sua famiglia e vita privata: “Non ci saranno lacrime e abbracci. Raoul arriva nel quinto episodio e, in seguito, si scoprirà che tipo di legame lo unisce al mio personaggio: è proprio Don Matteo ad averlo scelto come successore, e poi si svelerà il motivo per cui io scompaio.” L’attore, che è sulle scene da tantissimi anni, ha giustificato il suo addio a Don Matteo con il desiderio di realizzare alcuni progetti che ha in mente d’anni come quello di fare il Cammino di Santiago de Compostela. Terence Hill ha anche manifestato tutta la sua stima a Bova che è certo che nel ruolo di Don Massimo lo sostituirà egregiamente.

Bova ha accolto i complimenti di Hill di cui è fan da quando è piccolo e spera d’essere all’altezza del ruolo affidatogli: “Sono grato dell’onore che Terence mi ha fatto, raccogliere la sua eredità è un privilegio e una grande responsabilità. E anch’io da tanto tempo sogno di percorrere il Cammino! “Bova comparirà nella serie alla quinta puntata nel ruolo di Don Massimo e in modo discreto prenderà il posto di Don Matteo la cui scomparsa verrà spiegata in un momento successivo.

Raoul Bova: “Don Massimo è alla ricerca di se stesso”

Novità eclatante della tredicesima edizione di Don Matteo è l’entrata in scena di Don Massimo interpretato da Raoul Bova. Secondo quanto riferito dall’attore che è reduce della fiction di successo Buongiorno mamma! il suo personaggio è alla ricerca di se stesso ma soprattutto vede in Don Matteo la sua guida spirituale: “Però, l’incontro con il parroco investigatore, gli cambia la vita.”

Bova ha poi aggiunto quanto è entusiasta di far parte del cast di Don Matteo, è stato contagiato dall’energia di una storia che dura a circa 20 anni e da un gruppo di lavoro collaudato: “L’entusiasmo mi è venuto naturale, mi è bastato seguire l’energia di questa storia che dura da vent’anni! Entrare in un gruppo di lavoro compatto.”