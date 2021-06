Matrimonio a prima vista, primo anniversario per Martina e Francesco: la dolce dedica

Un amore inatteso e travolgente che ha stupito i telespettatori: stiamo parlando del legame nato tra Martina e Francesco a Matrimonio a prima vista Italia. I due festeggiano un anno dalle nozze così!

Il primo anniversario di nozze, un momento magico per Martina e Francesco, protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 2021. Proprio un anno fa i due completamente sconosciuti decidevano di lanciarsi in questa folle avventura, sposando un estraneo.

Non avrebbero potuto immaginare che per loro ci sarebbe stato il lieto fine: dal primo momento in cui i loro sguardi si sono incrociati non si sono più lasciati e festeggiano così un anno di unione.

Primo anno di matrimonio per Martina e Francesco, coppia di Matrimonio a Prima Vista

Quando ha deciso di partecipare al programma Martina era pronta a scoprire quale sarebbe stato il compagno più adatto secondo gli esperti, ma le sue paure erano ancora molto forti: non riusciva a lasciarsi andare completamente. A trovare la chiave giusta ci ha pensato Francesco: l’uomo è stato decisamente bravo nel convincerla ad abbattere i muri che si era costruita intorno e così i due si sono innamorati. Un accoppiamento vincente che ha portato Martina Pedaletti e Francesco Muzzi a festeggiare un anno di matrimonio, mentre altre coppie, come quella formata da Giorgia e Luca, sono scoppiate dopo poco tempo.

LEGGI ANCHE : Nicole, spuntano le foto del suo ex: chi c’era prima di Matrimonio a prima vista

Martina ha così deciso di pubblicare sui suoi profili social un bellissimo messaggio d’amore per il marito: la donna ha dedicato alla sua metà delle parole molto emozionanti, che non avrebbe pensato di scrivere. Un anno di comprensione e supporto reciproco, di fiducia e amore che verrà ulteriormente celebrato da un nuovo matrimonio: gli esperti sembrano proprio aver fatto centro.

Martina e la dedica al marito Francesco: pronti a risposarsi

Il 29 giugno del 2020 i due diventavano marito e moglie su Real Time e a distanza di 365 giorni, Martina scrive così: “Un anno esatto di noi, un anno da quella fantastica follia!”. Le parole accompagnano le foto di quella giornata che oggi le provocano solo belle emozioni. Non è stato facile, perché nella coppia lei è apparsa spesso poco convinta, ci sono stati fortissimi litigi tra di loro, come sottolinea riconoscendo grande merito del cambiamento a Francesco: “Sai che all’inizio non ero così contenta e lo sai bene, hai passato le pene dell’inferno ma non ti sei mai arreso, sei andato avanti e ci hai creduto per tutti e due. E questo è stato il gesto d’amore più grande che avessi mai ricevuto”.

LEGGI ANCHE : Matrimonio a prima vista, intervista a Giorgia Pantini: “L’amicizia con Nicole la cosa più importante. Ora parteciperei ad un altro reality”

Martina e Francesco sono pronti a risposarsi e sembrano più innamorati che mai. “Ormai dei la mia spalla, un amico, un consigliere, il saggio e sei anche un gran rompi… Sto scontando tutto quello che hai passato tu… Ma l’amore è anche questo! Quindi dico di non perdere mai la speranza e crederci un po’ di più (non come me), perché le cose accadono e quando succedono sono le più grandi benedizioni. Di vivere tutto al 100% e non avere paura. Grazie a te ora sono questa. Se me lo chiedessero lo rifarei altre 10000000000 volte”, scrive la sposa raccogliendo i complimenti dei fan che li hanno sostenuti fin dal primo momento.