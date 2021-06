Temptation Island, coppie vip nel cast? Interviene Raffaella Mennoia

A breve andrà in onda l’ennesima edizione di Temptation Island. Sicuramente non mancheranno dei colpi di scena. Nel cast potrebbero esserci anche delle coppie vip? A tal riguardo Raffaella Mennoia è intervenuta per dare maggiori dettagli.

Raffaella Mennoia rompe il silenzio

Mercoledì 30 giugno andrà in onda in prima serata la nuova edizione del reality delle tentazioni. Il pubblico già avuto modo di conoscere le 6 coppie che affronteranno questo viaggio dei sentimenti: Claudia e Stefano, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natasha e Alessio, Floriana e Federico. Alcune già hanno catturato l’attenzione dei telespettatori, certi di vederne delle belle a breve. Valentina, per esempio, ha 40 anni mentre Tommaso 21. Ha scritto lei al reality perché stufa dalla gelosia eccessiva del partner. “È una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male”. Nonostante il giovane abbia questo timore, si metterà alla prova per capire è vero amore o no. Al timone della conduzione ci sarà sempre Filippo Bisciglia che sosterrà sia i fidanzati che le fidanzate durante i falò. Molti si chiedono se ci sarà anche la versione vip del programma con Alessia Marcuzzi. A tal riguardo è intervenuta Raffaella Mennoia, membro fondamentale della redazione di Uomini e Donne, per chiarire delle cose inerenti all’argomento menzionato.

“Quest’anno abbiamo preferito optare per la formula nip totale”

“Le coppie sono quelle che abbiamo presentato, sei in totale, nessun’altra. Non ci saranno coppie Vip: rispetto alle elezioni dello scorso giugno, quest’anno abbiamo preferito optare per la formula nip totale. Io la preferisco, ti dirò la verità. C’è qualcosa nelle coppie non famose che rende le loro storie più interessanti. Non che quelle “vip” non lo siano, forse però ho meno pregiudizi”. Queste parole sono state perfettamente chiare. Inoltre ha colto l’occasione per esprimere un suo parere su Love Island, il programma condotto da Giulia De Lellis che è stato messo sullo stesso piano di Temptation Island più volte: “Temptation riguarda i sentimenti e le dinamiche d’amore di ampio raggio, quelle che almeno una volta nella vita hanno riguardato tutti. Il senso è quello di suscitare nello spettatore un ‘è successo anche a me'”. Dopo tali dichiarazioni i telespettatori avranno le idee più chiare.

Un cambio dell’ultimo minuto

Secondo le anticipazioni che stanno circolando sul web, sembra che una coppia già abbia abbandonato in reality. Il motivo? Un fidanzato non avrebbe rispettato il regolamento recandosi nell’altro villaggio dalla fidanzata. Inoltre sembra che la Mediaset abbia deciso di cambiare la programmazione mandando in onda Temptation Island il lunedì. È stata presa in considerazione la cancellazione di Mr Wrong – Lezioni d’amore, la soap opera turca che ha come protagonista Can Yaman per via degli ascolti bassi.

