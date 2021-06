Temptation Island, cicogna in arrivo per un’ex coppia

Temptation Island è il programma che mette alla prova i sentimenti delle coppie che vogliono avere delle conferme. Una delle più amate è composta da Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. Di recente hanno fatto una dichiarazione che ha spiazzato i rispettivi follower. Ecco cosa hanno comunicato.

Temptation Island: gioia immensa per una coppia

A breve andrà in onda l’ennesima edizione del reality delle tentazioni. Come sempre al timone della conduzione ci sarà Filippo Bisciglia, il quale di recente ha pubblicato un post in cui ha fatto intendere che sta passando un periodo difficile per motivi familiari. Tanti sono stati i commenti di supporto e tra questi non è passato inosservato quello della fidanzata storica Pamela Camassa. Filippo è noto per aver confessato di essersi legato a tutte le coppie che hanno partecipato a Temptation Island. Una di queste e quella formata da Valentina e Oronzo. Hanno partecipato all’edizione del 2018 per volontà di lei, dal momento che il partner ha sempre detto di avere un debole nei confronti del genere femminile. Valentina, stufa di vedere i video compromettenti di Oronzo, ha escogitato un piano: farlo ingelosire avvicinandosi (per finta) a un tentatore. Il ragazzo è stato assalito dalla gelosia al punto tale da chiedere immediatamente un falò di confronto e lei ha avuto il coraggio di andare via da sola. In un secondo momento Oronzo ha chiesto di vederla e ha pianto. Le ha chiesto scusa, così lei gli ha dato una seconda possibilità. Attualmente non solo sono felici, ma anche fatto una comunicazione che ha reso felici i rispettivi follower.

Cicogna in arrivo per Valentina e Oronzo

Sul web sta circolando una foto che ritrae i due sorridenti e felici. Il motivo? Hanno mostrato l’esito di un’ecografia, ciò significa che a breve diventeranno genitori. Molti hanno fatto gli auguri mentre altri hanno ironizzato sulla “malattia delle donne” di lui. Entrambi sono concordi nel dire che il programma ha aiutato tantissimo il loro rapporto. “Il nostro rapporto ha ritrovato una nuova luce. Parliamo di più, cerchiamo di affrontare a viso aperto i problemi senza fuggire punto ci sentiamo fidanzati, avanti e amici. Aver riscoperto l’amore è stato unico”, ecco le parole di lui rilasciate durante un’intervista. Dopo questa esperienza hanno deciso di condividere il lavoro lanciando una linea d’abbigliamento di costumi da bagno. L’attività va a gonfie vele, anche perché hanno raggiunto una stabilità tale da essere una squadra anche nel lavoro.

Un fidanzato squalificato

Secondo le anticipazioni pare che una coppia sia stata squalificata perché un fidanzato ha seguito le orme di Ciro Petrone. I telespettatori ricorderanno sicuramente che l’attore aveva violato le regole per ricongiungersi alla fidanzata. Non si sa ancora il nome del ragazzo, fatto sta che le coppie sono in tutto 6 e sono state presentate al pubblico: Claudia e Stefano, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natasha e Alessio, Floriana e Federico.

