Tommaso Zorzi vacanza d’amore con il ballerino di Amici: dove sono

Tommaso Zorzi sta cavalcando l’onda del successo in seguito alla vittoria del Grande Fratello Vip. Adesso ha lasciato il ruolo di opinionista, dunque si sta godendo le meritate vacanze in compagnia di Tommaso Stanzani. Ecco cosa sta circolando sul web.

Tommaso Zorzi in dolce compagnia

Tommaso Zorzi è stato uno degli opinionisti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi. Quest’ultima all’inizio aveva proposto questo ruolo a Tina Cipollari, la quale ha rifiutato per restare fedele a Maria De Filippi. Per questo motivo accanto a Tommaso e Iva Zanicchi è stata scelta Elettra Lamborghini. Il trio ha ottenuto tantissimi consensi, ragion per cui potrebbero essere riconfermati per la prossima edizione. Una volta spente le telecamere, Tommaso è pur sempre al centro dell’attenzione, ma stavolta per questioni sentimentali. Pare che abbia una relazione, che non è stata ancora ufficializzata, con Tommaso Stanzani, ovvero l’ex allievo di Amici 2020. Il ragazzo si trova ad Otranto perché fa la parte del corpo di ballo dell’evento di Battiti live, condotto dall’ex di Flavio Briatore. Per questo motivo non c’è da stupirsi se sui social si riporta la notizia che Zorzi si sia recato in Puglia per trascorrere del tempo con il ballerino.

Here comes the sun

Anche se i due non hanno né confermato né smentito la loro reazione, non si nascondono più e vivono la loro speciale amicizia alla luce del sole. Non a caso spesso condividono degli scatti che li ritraggono insieme su Instagram. Nell’ultima si mostrano uniti e affiatati nell’albergo in cui soggiorneranno nei prossimi giorni. L’unica dedica fatta da Zorzi per ora è la canzone scelta come colonna sonora del loro incontro Here comes the sun. Probabilmente a breve i follower potranno leggere delle vere e proprie dediche d’amore. È solo questione di tempo, ragion per cui non ci resta che attendere. I fan di Zorzi farebbero i salti di gioia, dato che hanno sempre sperato di vederlo felice accanto a una persona. Nella casa del Gf Vip si è legato tanto a Francesco Oppini, ma non è stato mai corrisposto. Una volta terminato il reality è stato visto con più persone, come Gabriel Garko. Adesso sembra che ci siano tutti i buoni presupposti per una bella favola.

La maturità di Stanzani

“Ritornare sui banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Non è stato facile recuperare tutto, ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente maturo”. Per fortuna il ragazzo ha portato a casa il diploma, nonostante si sia stato difficile. Tra i commenti non è passato inosservato quello di Zorzi: “Bravissimo amore mio” con tanto di cuoricini.

