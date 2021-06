Lory Del Santo rivela un retroscena piccante: “Potevo scegliere tra lui e…”

Lory Del Santo, uno delle showgirl di maggiore successo del piccolo schermo, in una recente intervista ha rivelato un piccante retroscena. Scopriamo di cosa si tratta.

Nata a Povegliano Veronese in Veneto nel 1958, Lory Del Santo ha esordito sul piccolo schermo nel 1975 come valletta a Festivalbar. Da allora la soubrette non si è più fermata arrivando a vestire il ruolo di attrice, concorrente diventando una delle indiscusse protagoniste del mondo dello spettacolo italiano.

La rivelazione di Lory Del Santo

La donna in una recente intervista rilasciata al programma I Lunatici condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio 2, ha rivelato dei succulenti retroscena riguardanti il suo passato e quello di alcuni protagonisti del mondo del calcio. In particolare Lory ha rivelato di essersi trovata in passato a scegliere tra Gianluca Vialli, oggi capo delegazione della nazionale, e Roberto Mancini commissario tecnico degli azzurri. Ma facciamo un passo indietro.

Il retroscena piccante

Durante l’intervento su Rai Radio 2 Del Santo ha raccontato: “Avevo due possibilità. Potevo scegliere tra lui (Mancini ndr) e Vialli. Sapevo che era solo per una volta, ero capitata per caso ad una cena, non mi ricordo neanche chi mi avesse invitato. Era finita tardi, non sapevo dove andare a dormire, quindi ero rimasta in questo posto”. Per poi aggiungere: “Avevo capito che tutti e due erano interessati a me, dovevo scegliere con chi dormire, poi la mattina sarei partita. Ho scelto Mancini anche se Vialli era bellissimo, ma mi sembrava più playboy.”

LEGGI ANCHE—>Lory Del Santo, la 62enne e i dettagli piccanti: quante volte fa l’amore con il fidanzato 29enne

Chi è l’attuale fidanzato di Lory Del Santo

Insomma sembra che la scelta di Lory sia caduta su Roberto Mancini che ha definito come un uomo dolce con un universo interiore tutto da scoprire. Ma ormai si tratta di una storia appartenete al passato, infatti oggi la showgirl è felicemente fidanzata da 7 anni con Marco Cucolo, videomaker, modello e opinionista trentenne. I due si sono conosciuti grazie ai social network dove hanno avuto i primi contatti tramite messaggi.