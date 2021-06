Mara Venier e Jerry Calà: perché si sono lasciati, la verità

La coppia formata da Jerry Calà e Mara Venier è stata una delle più in vista del mondo dello spettacolo italiano, ma perché tra i due è finita? Scopriamolo.

Quello tra Calà e Venier è stato un amore scoppiato all’inizio degli anni 80 per poi essere celebrato con il matrimonio nel 1984. Purtroppo per i due personaggi dello spettacolo le cose non sono andate come sperato.

Il divorzio

Infatti la coppia decise di divorziare appena tre anni dopo il matrimonio, nel 1987. Nel corso di questi anni in molti si sono chiesti quale sia stata la motivazione che ha portato i due a separarsi e a percorrere strade differenti. In una recente intervista con la collega Silvia Toffanin, Zia Mara ha rivelato alcuni retroscena sconosciuti al grande pubblico.

Perché Mara Venier e Jerry Calà si sono lasciati

In particolare la conduttrice di Domenica In ha rivelato che a causare la rottura con Jerry fu proprio il suo comportament0. Infatti il comico, secondo quanto dichiarato da Mara, l’ha più volte tradita ma un momento specifico le si è impresso nella mente e non è più andato via. La donna ha affermato: “Con Jerry la vita era sempre un gioco, lui me ne combinava di tutti i colori […] diciamo che era birichino“, poi la conduttrice ha aggiunto un retroscena decisamente doloroso: “Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mente tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra.” , un momento poco piacevole per Zia Mara.

LEGGI ANCHE—>Mara Venier, ancora guai per la conduttrice: si complica tutto

Il rapporto tra Mara Venier e Jerry Calà dopo la rottura

A distanza di più di 30 dal divorzio, sembra che Jerry e Mara siano riusciti a recuperare il loro rapporto diventando ottimi amici. La stessa conduttrice ha svelato che ad oggi si sostengono a vicenda nei momenti bui. Zia Mara è ormai sposata da 15 anni con il produttore cinematografico Nicola Carraro, mentre Jerry dal 2002 è legato all’imprenditrice veronese Bettina Castioni.