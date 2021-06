Nuovo amore per Luciana Littizzetto. Ecco quando ha avuto inizio la favola

Luciana Littizzetto è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Di recente ha pubblicato un post su Instagram che ha entusiasmato i follower. Ha taggato un uomo, ovvero colui che ha conquistato il suo cuore. Ecco di chi si tratta.

La strabiliante carriera della Littizzetto

Luciana Littizzetto è nata a Torino il 29 ottobre 1964. È un’artista completa, nonché uno dei pilastri della televisione italiana. Si è laureata in materie letterarie presso l’Università degli studi di Torino e poi si è dedicata alla recitazione. Subito dopo ha esordito con i suoi primi spettacoli di cabaret e parallelamente ha svolto l’attività del doppiaggio. Dal 2005 fa parte del cast di Che tempo che fa, programma della Rai condotto da Fabio Fazio. La Littizzetto fa divertire i telespettatori con i suoi monologhi comici su temi di attualità. Con Fazio ha presentato nel 2013 la 63esima edizione del Festival di Sanremo riscuotendo un enorme successo al punto tale da tornare l’anno successivo sul palco dell’Ariston. Per quanto riguarda la vita privata è stata legata a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. Nel 2018 si sono separati ed allora la Littizzetto si è sempre dichiarata single. Non ha mai nascosto il desiderio di trovare un uomo che le facesse battere nuovamente il cuore e pare che stavolta ci sia riuscita. Ecco chi è il fortunato.

Il dettaglio fondamentale su Instagram

Tutti sanno che la Littizzetto ha vissuto una separazione travagliata e molto sofferta. Non l’ha mai nascosto durante le innumerevoli interviste. Per tutto questo tempo si è dedicata sia al lavoro che alla famiglia, dato che aveva perso le speranze di innamorarsi di nuovo. Per la gioia dei fan adesso sembra che sia tornata a sorridere accanto a un altro uomo. Si chiama Andrea Zalone e lavora come autore televisivo, attore e doppiatore. Anche lui è nato nel capoluogo piemontese. Secondo fonti attendibili stanno insieme da quasi un anno. Le prime indiscrezioni risalgono a luglio 2020 quando si parlava solo di un semplice flirt. Fino ad oggi i due non hanno né confermato né smentito la loro relazione. Tuttavia di recente Luciana Littizzetto ha pubblicato un post sulla sua pagina di Instagram e ha lasciato intendere che qualcosa in effetti c’è. Lei si mostra seduta su una sdraio mentre guarda il cellulare. Nella didascalia ha scritto “Lasciatemi qui” e ha taggato l’uomo.

Che lavoro faceva prima del successo in tv?

Prima di diventare famosa la Littizzetto svolgeva un lavoro completamente diverso da quello odierno. Per circa nove anni è stata un’insegnante di musica presso una scuola media. Ha trasmesso la passione per la musica grazie alle sue doti artistiche. Inoltre era un modo per e per stare a contatto con i ragazzi. Adesso è uno dei personaggi di spicco del piccolo schermo.

