Nina Moric una furia contro Fabrizio Corona: “Non ti smentisci mai”

Nina Moric sta facendo parlare di sé dopo la pubblicazione di un lungo post in cui si scaglia verbalmente contro Fabrizio Corona. Tutto sarebbe avvenuto in seguito alla pubblicazione di alcune foto in cui compaiono abbracciati. Ecco le sue parole.

Nina una furia contro Fabrizio

Dal 2001 al 2007 Nina Moric e Fabrizio Corona hanno vissuto una bella storia d’amore, nonostante gli alti e i bassi. Nel 2002 sono diventati genitori di Carlos Maria. Dopo la separazione la Moric ha voluto chiedere il riconoscimento della nullità del matrimonio per poter convolare nuovamente a nozze in chiesa. Spesso sono stati al centro del gossip per i loro rapporti tesi. In questi giorni sembrava che fosse finalmente arrivato un periodo di tregua, dal momento che hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram delle foto di famiglia. Si sono riuniti per festeggiare una tappa importante del figlio: il diploma liceale. Dopo alcuni giorni sul settimanale Chi sono stati pubblicati degli scatti dove i due ex sembrano essersi riappacificati. Si sono abbracciati e hanno camminato l’uno accanto all’altra senza tensione. Tuttavia la Moric non ha gradito ciò che ha visto sulle pagine della rivista. Ecco il motivo.

“Non cercarci più, soprattutto Carlos”

“Fabrizio caro, ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte ad una disgrazia, potessi essere un uomo…invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare questa foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua…”. Nina ha continuato con lo sfogo menzionando anche il figlio Carlos: “Mio figlio ti serviva come free pass per uscire dal carcere…ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfemia…Ti ricordo che mi hai chiesto e ti ho dato molti soldi per lasciarmi l’affido esclusivo di Carlos, che per te ha sempre avuto un prezzo, come tutto ciò che ti circonda”. Alla fine del post gli ha chiesto di lasciare in pace sia lei che Carlos: “Vivi la tua vita e non rovinare più la nostra. Ti prego…Non siamo la tua famiglia perché la tua presenza è una luce fredda in cui ogni cosa perde colore, e lo perde per sempre…Abbi cura di te”. La risposta dell’ex re dei paparazzi ancora non è arrivata.

Nuova fiamma per Corona

Probabilmente Fabrizio Corona non ha ancora replicato perché starà dedicando del tempo alla nuova fiamma, ovvero Sophie Codegoni. In realtà non è stato confermato il flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne, anche se in un video di lui si vede chiaramente una giovane in lontananza. L’immagine risultava sfocata, eppure molti utenti social hanno dato per certo che si trattasse di lei. Il video è stato realizzato in seguito all’arrivo della polizia nella casa dell’uomo dove si stava svolgendo una festa. Per via degli arresti domiciliari non avrebbe potuto.

