Una Vita, ecco alcune curiosità sulle soap spagnola

Originale, coinvolgente e appassionante Una Vita è la soap in onda tutti i giorni su Canale 5 e che recentemente ha conquistato anche il serale. Fiction ispirata ad un mix di tra Downtown Abbey (film del 2015) e Upstairs-Downstairs Una Vita si caratterizza, come del resto anche Il Segreto, per la narrazione di storie che hanno un inizio e una fine e che si svolgono sulle stesso sfondo ambientale tenendo conto anche del momento storico di riferimento. Inizialmente sono stati Manuela e il Dottor German ad appassionare con il loro amore i telespettatori, un amore contrastato dalla malvagia Cayetana moglie e cognata del medico.

Una Vita, Cayetana è viva?

Uscita di scena Cayetana, anche se secondo le anticipazioni riportate dalla Spagna la dark lady non è defunta ma riapparirà nella fase finale della soap, è arrivata Genoveva, donna perfida e manipolatrice che riesce a sposare Felipe dopo alcuni raggiri e uccidendo impunita anche Marcia, ma in seguito il suo destino non sarà tra i migliori: dovrà unirsi ad un uomo che non ama non prima d’aver attuato la sua vendetta nei confronti di tutti gli abitanti d’Acacias che le hanno fatto del male. Dopo essere andata via d’Aciacias per un breve periodo Genoveva tornerà ma scoprirà d’essere incinta di un bambino che non vuole, per questo desidera abortire.

Le vicende d’Acacias tra Italia e Spagna sono non contestuali, nella terra d’origine della soap i protagonisti stanno ponendo la parola fine alla tanto popolare fiction: il finale è già stato girato e andrà in onda nella penisola Iberica tra poche settimane. Secondo alcune anticipazioni sono previsti grandi ritorni come quello di Eleonor, ma anche di Susana che insieme al marito proporrà un investimento importante a Liberto e Rosina. Sembra inoltre che Cayetana non sia mai deceduta e che abbia seguito le vicende dei suoi ex vicini da lontano. Anche l’ex marito di Genoveva non è morto e tornerà per vendicarsi della donna.

Una Vita, Genoveva conquista i fans della soap spagnola

Nonostante un ruolo scomodo e decisamente perfido e cattivo Genoveva al pari di Cayetana ha conquistato i fans della soap spagnola. La donna, ex prostituta, è riuscita con i suoi raggiri a ottenere un ruolo di rilievo ad Acacias costringendo indirettamente i vicini al rispetto. Innamorata di Felipe lo riesce a sposare con l’inganno e allontanandolo da Marcia che in seguito uccide con le sue mani.

Genoveva è divenuta molto popolare in Spagna il ruolo interpretato da Clara Garrido sta riscuotendo successo e attenzione e nonostante sia arrivata a soap già avviata si è ritagliata un posto d’onore nella fiction che come tutti sappiamo è destinata a concludersi definitivamente nei prossimi mesi.