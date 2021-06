Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe perde la memoria

Continuano a sorprendere i telespettatori le vicende di Una Vita che coinvolge in modo totalitario gli abitanti di Acacias che dovranno affrontare segreti ma anche malefatte e omicidi vari. Ad essere in pericolo sarà di nuovo Felipe che nonostante la verità rivelata da Marcia su Genoveva decide di credere alle neo moglie che riesce a spuntarla ancora una volta convincendo l’avvocato della sua buona fede. La situazione si complica quando Marcia che seppur decisa a partire per Cuba con Santiago provando a lasciarsi alle spalle tutte le vicissitudine di Acacias e rinunciando all’amore per Felipe decide d’affrontare Genoveva ai Giardini del Principe.

Una Vita, Felipe avvelenato da Laura

La Salmeron con freddezza e cattiveria accoltella l’ex domestica e l’abbandona, a trovarla inerme senza vita Cesareo che sarà il primo ad essere accusato della morte di Marcia. In seguito giungerà ad Acacias un nuovo personaggio Laura che testimonierà al processo sulla morte dell’ex domestica assunta da Genoveva al posto d’Augustina. Il ruolo di Laura sembra essere meno marginale di quanto sembra, la donna si accanisce nei confronti dell’avvocato tanto da divenire la sua ossessione, Felipe ad un certo punto penderà dalle labbra della domestica che non mancherà di minacciarlo in più occasioni.

La cattiveria di Laura sembra superare quella di Genoveva che nonostante una malvagità più volte dimostrata non riesce a tenere sotto controllo la neo domestica. Laura innamorata di Felipe farà di tutto per conquistarlo tanto da drogarlo per fargli credere d’aver dormito con lei. La domestica rivelerà a Genoveva d’essere stata violentata da Felipe e la donna caccerà arrabbiata il marito da casa ovviamente minacciandolo e ricordandogli che presto si vendicherà. La posizione di Laura resterà comunque vaga fino al processo per la morte di Marcia dove la domestica accuserà palesemente Genoveva fingendosi dalla parte di Felipe.

Felipe non riconosce Genoveva: la vendetta di Laura

Felipe sarà di nuovo avvelenato da Laura, l’uomo cadrà a terrà e subirà un colpo alla testa. La domestica per ovviare i sospetti chiamerà immediatamente i soccorsi. Portato all’ospedale l’avvocato dopo un lungo coma si risveglierà e al suo capezzale troverà Genoveva che malgrado sia arrabbiata con lui non può fare a meno di stargli accanto. Al suo risveglio però Felipe non riconosce la moglie, ha perso la memoria e secondo i medici a situazione è critica.

La Salmeron è confusa e non aiutata dalla diagnosi medica che non riesce a darle delle risposte certe in grado di farle capire come dovrà comportarsi con il marito. Per il momento Felipe non ricorda molto del suo passato, soprattutto quello recente e Genoveva deve affrontare la patologia dell’avvocato in quanto sua moglie. I colpi di scena a Una Vita non sono certo finiti anche gli altri protagonisti della soap spagnola verranno indirettamente coinvolti dagli eventi.