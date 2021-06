Nel pomeriggio del 25 giugno, la bellissima figlia di Albano e Romina ha avuto una reazione del tutto inaspettata davanti alle telecamere: perché Romina Carrisi è scoppiata in lacrime?

Romina Carrisi si sta facendo strada con le sue forze e con il suo talento, nel mondo dello spettacolo, cercando di togliersi da dosso il marchio della ‘figlia di Albano e Romina Power‘. Lei stessa anni fa, dopo la partecipazione al reality dell’Isola dei Famosi, aveva ammesso di aver vissuto con un po’ di insofferenza la popolarità legata solo al fatto di essere figlia d’arte.

Così pian piano la determinata e grintosa Romina junior ha iniziato a farsi largo studiando e coltivando le sue passioni, in particolar modo quelle per la fotografia. Non solo ma, dopo un periodo di formazione che l’ha vista trasferirsi in America, terra di sua madre Romina Power, è ritornata a Roma, dove vive da sola e lavora.

Torna ogni tanto a Cellino, nella tenuta Carrisi, lì dov’è nata e cresciuta ma Romina preferisce sempre far ritorno alla sua indipendenza pur avendo un forte legame con la sua famiglia.

Romina Carrisi in lacrime in tv

“Succede ogni volta” così la determinata ma tanto dolce Romina Carrisi commenta la sua reazione spontanea davanti alle telecamere. La giovane figlia di Albano e Romina ieri, 25 giugno 2021, durante la diretta televisiva di ‘Oggi è un altro giorno’, dov’è ospite fissa del programma, è scoppiata in lacrime: cos’è successo?

“Succede ogni volta che parlo di mia zia Taryn” così Romina junior spiega ai suoi follower anche sul suo profilo Instagram. Ospite del programma pomeridiano è sua madre Romina Power che viene intervistata dalla conduttrice Serena Bortone. Il momento è molto intenso e delicato e mamma Romina si racconta con l’umanità e la schiettezza che la contraddistinguono.

Tra i tanti argomenti affrontati si apre la parentesi dell’improvvisa scomparsa di sua sorella Taryn, morta nello scorso 2020 in America a causa di una leucemia. Durante il racconto di mamma Romina, la dolce Romina junior che è lì ad ascoltare si commuove e scoppia in lacrime.

“Dov’è ora Taryn?” la risposta di Romina Power commuove

Romina Power aveva un rapporto molto profondo con sua sorella Taryn, così come spiega durante la diretta televisiva e per questo ha sofferto molto soprattutto per non esserle stata accanto nel momento della morte, a causa del lock down della pandemia.

Già tempo fa la cantante aveva raccontato che la più grande sofferenza per lei era stata quella di non aver potuto dare il suo addio a Taryn o tenerle la mano nel momento del ‘passaggio’.

Così Romina, dopo aver ripercorso il difficile calvario vissuto da sua sorella e durato circa un anno e mezzo dal momento in cui ha scoperto di essere affetta dalla leucemia, ha usato per Taryn parole dolcissime e piene d’amore.

La conduttrice Serena Bortone ha chiesto, così, alla Power dove pensa che sia sua sorella, visto che la cantante crede nella reincarnazione. La risposta di Romina è stata molto intensa, tanto da portare alle lacrime sua figlia Romina junior: “Non lo so, ma sicuramente in un bel posto. Era un’anima veramente buona” ha concluso.