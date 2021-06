Romina Carrisi incanta i fan: luminosa in un lungo abito

La figlia di una delle coppie di amate dagli italiani, Romina Carrisi incanta i suoi fan con una foto su Instagram in cui, luminosissima, indossa un delizioso abito lungo. Vediamola insieme.

La giovane figlia della ex coppia formata da Romina Power e Albano Carrisi, ha sempre dimostrato di avere non solo bellezza ma grande grinta e indipendenza. La giovane Romina Junior, dopo gli studi, ha salutato la tenuta di Cellino San Marco per trasferirsi a Roma, dove vive e lavora.

E’ una 34 enne in carriera che, però, a differenza dei suoi genitori ha deciso di intraprendere una strada diversa rispetto a quella della musica, seppur qualche volta ha partecipato alle esibizioni canore dei genitori, facendo loro da spalla.

Romina Carrisi è soprattutto una modella, un’attrice ma in particolar modo una scrittrice e una fotografa che ha ereditato da mamma Romina e dalla famiglia Power quella naturale predilezione per tutto ciò che è arte. Per questo la Carrisi ha organizzato spesso mostre fotografiche dove, così come lei stessa ha spiegato, la foto diventa un racconto delle sensazioni vissute, come ad esempio l’amore e i sogni. Così, anche attraverso gli scatti social, Romina Carrisi valorizza se stessa e la sua bellezza.

Romina Carrisi incanta i fan: ecco la foto su Instagram

Tornata ad essere molto ‘social’ dopo un periodo di silenzio e di stop, Romina Carrisi pubblica un book fotografico sul suo profilo Instagram che riceve grandissimo successo. La giovane donna decide di usare dei colori che omaggiano il gay pride, veicolando così un messaggio di supporto all’omosessualità e all’amore libero.

Romina junior posa su un terrazzo romano, accanto a lei c’è un enorme bouquet di grandi rose di color rosa antico e verde: lei indossa un meraviglioso abito lungo, molto elegante, a mezza manica, aderente che esalta il suo fisico perfetto.

A colpire è la luminosità dell’abito, impreziosito da perline di strass di vari colori a cui Romina Carrisi ha abbinato delle scarpe decolleté di colore azzurro chiaro. I suoi capelli sono sciolti e pettinati in modo naturale, dando alla chioma un effetto morbido e luminoso.

A questo outfit, Romina aggiunge il tocco che distingue con uno smalto molto colorato che cambia ad ogni dito della mano. Bellissima, coloratissima e luminosissima, di fronte a queste fotografie Romina Carrisi riceve una pioggia di commenti di elogio.

Le rivelazioni di Romina Carrisi di qualche tempo fa

In una passata intervista rilasciata al settimanale Gente e a Chi, Romina Carrisi, con la sincerità e la spontaneità che la contraddistingue, ha parlato di due momenti molto difficili della sua vita.

Il primo è stato legato alla scomparsa di sua sorella Ylenia e ha parlato di un particolare ricordo: lei aveva solo sei anni e sua sorella era poco più grande. In quell’occasione i genitori li portarono in Svizzera a casa di amici mentre Albano e Romina erano impegnati nella ricerca della loro sorella maggiore. Romina junior racconta dei collage di fotografie che le due piccole preparavano per dare il ‘bentornata’ alla sorella Ylenia.

LEGGI ANCHE : Romina Carrisi sexy risveglio tra le lenzuola: sotto l’accappatoio niente, gambe in primo piano

LEGGI ANCHE : Romina Carrisi e il divorzio di Albano e Romina: “All’inizio sono rimasta con papà, poi…”

Il secondo ricordo della Carrisi è legato ad un periodo difficile della sua vita quando, dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi che le aveva dato popolarità, non si piaceva e accettava, iniziando a fare uso di alcolici e sostanze stupefacenti, un disagio ampiamente superato oggi.