Ilary Blasi la confessione hot sul marito Totti: la conduttrice senza freni

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una coppia molto amata del mondo dello spettacolo italiano. Da poco hanno festeggiato il sedicesimo anniversario in una location da favola. In passato hanno fatto un’intervista per Le Iene. Ilary ha fatto una dichiarazione hot suo marito. Ecco i dettagli.

“Sedici anni di noi”

Ilary Blasi e Francesco Totti sono convolati a nozze, dopo tre anni di fidanzamento, il 19 giugno del 2005 presso la basilica di Santa Maria in Aracoeli. Attualmente sono genitori di tre splendidi figli e con loro hanno festeggiato una nuova tappa del loro amore. “Sedici anni di noi”, ecco cosa ha scritto l’ex capitano su Instagram con tanto di cuoricini. Durante un’intervista a Verissimo, Ilary ha detto con il sorriso che Totti la guarda sempre come se fosse il primo giorno. Se la vita privata risulta essere rosea, stesso discorso vale anche per il lavoro. Ilary ha terminato da poco l’esperienza de L’isola dei famosi e sembra che ci sarà nuovamente lei al timone della conduzione della prossima edizione. I fan amano della bella conduttrice la sua genuinità e l’essere diretta. Queste caratteristiche sono state confermate per l’ennesima volta da un vecchio video dove fa una dichiarazione inaspettata sul marito. Ecco cosa ha detto.

La confessione hot di Ilary

Sulla pagina social Tiktokfanitaliano è stato pubblicato un video della coppia. Nello specifico si tratta di un’intervista fatta con tanto di botta e risposta da un inviato de Le Iene. Il titolo è Casa Totti: benvebuta Isabel. Ciò fa capire che il servizio è stato realizzato anni fa. Sia Ilary che Francesco mostrano qualche anno in meno, ma tutti sono concordi nel dire che lo scorrere del tempo non abbia inciso per niente. Entrambi bellissimi e simpatici, sono stati al gioco facendo delle dichiarazioni impensabili. Hanno parlato di come lei ha riferito a lui di essere incinta. Stavano andando in montagna quando Ilary ha messo sul cruscotto dell’auto il test di gravidanza. Totti stava rischiando di perdere il controllo della guida per lo stupore, però in fin dei conti hanno ammesso di aver desiderato l’arrivo della cicogna. A un certo punto l’inviato del programma di Italia 1 ha fatto una domanda dettagliata alla conduttrice: “Francesco a letto ha mai avuto una defaillance?”. Per un attimo ci ha pensato dopodiché la risposta è arrivata: “No!”.

“Sei unica”

Ilary all’inizio era incerta perché temeva che la storia con un calciatore avrebbe potuto alimentare di pregiudizi nei suoi confronti. Per fortuna nel corso del tempo non solo è riuscita a conquistare gli italiani, ma ha anche tolto l’etichetta della “moglie di…”. Durante una partita Totti aveva indossato una maglietta con la scritta Sei unica. Lei ha ricambiato il gesto dopo tanto tempo indossando una maglia con la stessa scritta quando l’ha accompagnato all’Olimpico per il giro d’onore del suo addio al calcio.

