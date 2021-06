Il Paradiso delle Signore, ecco chi è il fidanzato di Gloria Radulescu

L’attrice Gloria Radulescu felicemente innamorata: ecco chi è chi è il fidanzato del noto volto de “Il Paradiso delle Signore”.

Diplomata al centro di recitazione e dizione Teatrificio22 nel 2013 e alla sede romana del Centro sperimentale di cinematografia nel 2016, presenza fissa nella prima stagione di “Non dirlo al mio capo” e nella quarta di “Le tre rose di Eva”, Gloria Radulescu è conosciuta dai telespettatori italiani come Marta Guarnieri, la giovane ereditiera degli anni ’60 nella soap opera di successo “Il paradiso delle signore”. Ma chi è la dolce metà che accompagna la giovane attrice nella vita di tutti i giorni? Donna molto riservata sulla sua vita sentimentale, di recente i fan sono riusciti a scoprire qualcosa in più sull’uomo che ha conquistato il cuore di Gloria Radulescu.

Chi è Daniele Di Benedetti

L’attuale fidanzato dell’attrice non è un uomo del tutto sconosciuto: si tratta di Daniele Di Benedetti, noto esperto di marketing online, comunicazione PNL e coaching ad alte prestazioni. Un professionista molto noto soprattutto sui social, dove è seguito da oltre 1 milione di follower e i suoi video vantano 200 milioni di visualizzazioni. Sono migliaia le persone che ogni anno seguono i suoi eventi dal vivo: si tratta di un vero punto di riferimento per la crescita personale e professionale in Italia. Un successo confermato anche dal riscontro estremamente positivo registrato dai suoi libri pubblicati con Mondadori: “Ricordati di sorridere”, “Amati per amare” e “Fuori dal fango”, bestseller da oltre 160.000 copie vendute.

La storia tra Gloria Radulescu e Daniele Di Benedetti

In merito alla love story tra Gloria Radulescu e Daniele Di Benedetti, quello che si sa è davvero poco. I due hanno preferito mantenere grande riservatezza sulla loro relazione, tenendosi lontano dai riflettori. Tuttavia, non sono riusciti a tenere nascosto il grande amore che li lega, testimoniato dagli scatti insieme pubblicati sui loro profili social, dove hanno tutta l’aria di una coppia felice e affiatata.

Le parole d’amore sui social

In particolare, Daniele Di Benedetti non manca mai di dare tutto il suo supporto alla compagna attrice, che ricambia con grande dolcezza. In occasione del loro primo anno di fidanzamento, infatti, Gloria Radulescu ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram scrivendo:

“Un anno di noi…

L’anno più bello di sempre.

L’anno in cui le paure si sono mescolate con il cuore.

In cui abbiamo scorto bellezza nell’altro…fragilità… e voglia di casa..

L’anno del lavoro su di noi e per noi.

L’anno in cui ho capito che il perdono è un percorso… e che bisogna ringraziare tutto ciò che è stato,andato,passato.

Oggi sono qui.

Ti tengo per mano.

Ti sostengo.

Ti ammiro.

Mi amo e AMO.

Ho capito chi sono e cosa voglio.

Ho capito che la bellezza è dentro ogni giorno e che ogni giorno sarà un crescendo…e voglio vivere così tutti i giorni che verranno,insieme a te !”

Una coppia che sembra avere tutta l’intenzione di costruire un solido futuro insieme.