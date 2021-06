La cantante Paola Turci, la scorsa estate, è stata paparazzata con l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale. Tra baci appassionati e pomeriggi in relax a fare shopping, sembra che la storia d’amore oggi sia finita.

E’ una delle più apprezzate cantautrici del panorama musicale italiano: Paola Turci, classe 1964, con le sue canzoni sempre molto profonde e di gran spessore. Fin dai suoi esordi musicali, la giovane Turci ha dimostrato di avere grande talento tanto da ricevere molti riconoscimenti e vittorie.

Nella sua vita privata, la bravissima Paola Turci ha dimostrato di essere una donna molto grintosa e determinata: negli anni ’90 è stata coinvolta in un grave incidente mentre stava per andare ad un concerto. In quell’occasione la cantante ha riportato profonde ferite al viso e all’occhio e per lei è stato necessario sottoporsi a più di tredici interventi chirurgici.

In amore, la Turci è stata prima legata al tennista Paolo Canè, poi il 2 luglio 2010 ha sposato Andrea Amato, giornalista di R101, ad Haiti ma il matrimonio è durato solo due anni e la coppia si è divisa nel 2012. Da quel momento in poi nella sua vita è entrata Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. Vediamo insieme com’è nata la relazione tra le due donne.

Paola Turci e Francesca Pascale: ecco il loro primo bacio

A rivelare in esclusiva questo rapporto speciale è stato il settimanale Oggi che, nell’estate del 2020, ha immortalato Paola Turci e Francesca Pascale a bordo di uno yacht al largo del Cilento, mentre si scambiavano baci ed effusioni. La Pascale, reduce da poco dalla sua storia d’amore conclusa con l’ex premier Silvio Berlusconi, ha trovato consolazione nelle braccia della cantautrice.

Dopo questo gossip estivo, però, delle due donne si erano perse le tracce e nessuna delle due aveva commentato gli scatti pubblicati sul settimanale, al punto che il sito Dagospia aveva ipotizzato che l’amore della Turci e Pascale fosse una breve parentesi conclusa.

Il bacio su uno yacht in Cilento era stato pubblicato dal settimanale Oggi e da quel momento si sono perse le loro tracce. La brava cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi non hanno mai rilasciato dichiarazioni. Nessun commento su questa storia che, stando a quanto si apprende da Dagospia, si sarebbe conclusa.

E’ finita tra la Turci e la Pascale?

Dopo le ipotesi su una presunta crisi, sono arrivate delle foto che hanno dimostrato l’esatto contrario: la relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale prosegue a gonfie vele.

Lo scorso gennaio 2021 le due donne sono state paparazzate per la città, intente a fare shopping, con fare molto affiatato. Questo ha dimostrato come la loro relazione prosegue a gonfie vele ma Paola e Francesca hanno preferito vivere il loro amore in tono più riservato e dimesso.

LEGGI ANCHE : Paola Turci si confessa: “Libera di amare chi voglio”

LEGGI ANCHE : Francesca Pascale e Paola Turci, è finita: le due donne si sono dette addio

Nonostante nessuna delle due abbia fatto un coming out ufficiale, Paola Turci spiega così il suo orientamento sessuale: “Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono” sottolineando la sua libertà in amore sottolineando che se s’innamora di una donna, amerà una donna; e allo stesso modo per un uomo.