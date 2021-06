Filippo Bisciglia fa preoccupare i fan: il dolore prima di Temptation Island, cosa gli sta accadendo

A breve il conduttore Filippo Bisciglia lo rivedremo nella nuova edizione di Temptation Island. Di recente ha parlato di una questione privata con i suoi follower. Ha voluto condividere un momento delicato della sua vita. Ecco cosa sta succedendo.

Filippo Bisciglia fa preoccupare i fan

Nato a Roma il 24 giugno 1977, Filippo Bisciglia è un conduttore televisivo italiano. Nel 2006 ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello, ma non ha ottenuto una vittoria perché si è classificato al secondo posto. L’anno successivo cerca di avere successo nella conduzione e a modo di mettersi alla prova le programma Stai all’Okkio. Nel 2012 ha anche il ruolo di inviato di Punto su di te! condotto da Claudio Lippi ed Elisa Isoardi. Dal 2014 è il conduttore del reality Temptation Island, prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi. Si è messo anche alla prova a Tale e Quale Show e ad Amici Celebrities. Il pubblico lo ama sia per la sua personalità carismatica che per la sua spiccata empatia. Nonostante sia un personaggio pubblico, tende a tutelare la vita privata. Stavolta, però, ha fatto un’eccezione: ha voluto condividere con i follower un momento alquanto delicato.

“Non amo parlare di cose private”

“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa… Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme… Papà ti amo. P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…”. Queste parole sono state riportate da Filippo per accompagnare una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. È evidente che si tratta di una foto di famiglia, negli anni della sua infanzia. Tutti concordano nel dire che è identico al padre ed è proprio lui che sta vivendo momento complicato. Non è andato nel dettaglio, fatto sta che non è una situazione semplice. Nel giro di poco tempo ha ottenuto tantissimi like e commenti. Inevitabile è stato quello di Pamela Camassa, ovvero la sua fidanzata. Si è limitata a lasciare dei cuoricini sotto l’immagine del conduttore. I due stanno sempre insieme, infatti lei lo ha seguito in Sardegna per le riprese di Temptation Island. La nuova edizione andrà in onda a partire da mercoledì 30 giugno. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena.

Leggi anche -> Temptation Island, che fine ha fatto la “fotonica”? Eccola oggi

“Ho mantenuto rapporti con…”

“Ho mantenuto rapporti con tutti gli ex concorrenti di Temptation Island, piango ai falò, sono sensibile”. Il conduttore ha fatto questa dichiarazione tempo fa. Durante un’intervista ha confessato che non dimenticherà mai Alessandra ed Emanuele per via della loro esperienza nel reality: “Lui decide di uscire e lasciare il programma insieme con una single, ma durante la notte ci ripensa e chiede di rivedere Alessandra. Noi non sapevamo se lei fosse disposta a rivederlo. Lui insiste, da uomo, e si prende le sue responsabilità, ammette tutto. Le ore successive lo hanno riportato dal suo amore. Oggi sono sposati con tre figli”.

Leggi anche -> Filippo Bisciglia, la verità sull’addio a Flora Canto: perché la lasciò