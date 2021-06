Maria Tona, l’ex dama del Trono over esplosiva in costume: le foto bomba

Uomini e Donne è il programma che permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Purtroppo non tutti riescono nell’impresa, dunque decidono di andare via dallo studio. L’ex dama Maria Tona, per esempio, non avrà conosciuto nessuno di interessante, ma può contare sull’affetto dei fan. Di recente ha deliziato i loro occhi con una serie di foto pazzesche. Fa invidia alle più giovani.

Il percorso di Maria a UeD

Maria Tona è una bellissima donna ti ha dato del filo da torcere accanite da me, inclusa Gemma Galgani. Infatti quando ha fatto il suo primo ingresso nello studio, ha focalizzato la sua attenzione su Biagio Di Maro. Poi ha deciso di gettare la spugna dal momento che lui stava approfondendo la conoscenza sia di Gemma che di Sabina. La situazione stava diventando insostenibile, di conseguenza Maria si è rimessa in gioco per affrontare nuove conoscenze. Purtroppo non ha trovato nessuno in grado di farle battere il cuore, ragion per cui è andata via. La sua scelta è dipesa anche dai continui battibecchi che aveva con Gianni Sperti, il quale ha sempre detto di non avere simpatia nei suoi confronti. Nonostante sia andata via, l’ex dama riscuote sempre un enorme successo soprattutto su Instagram. Il suo profilo è molto seguito poiché tende a pubblicare scatti sia artistici che della sua quotidianità. Di recente ha mandato nuovamente in delirio il web. Ecco in che modo.

Maria, semplicemente divina

“Ieri si ricorda, il domani si sogna, ma oggi si vive. Buon weekend!”, ecco cosa è stato riportato nella didascalia nel post condiviso circa cinque giorni fa. Maria si trova in Singita miracle beach, uno splendido stabilimento balneare non molto distante da Roma. L’ex dama del Trono over ha mostrato un fisico da urlo indossando un costume a due pezzi. Le forme esplosive non sono passate inosservate, come del resto il sorriso ammaliante. Il vento sfiora delicatamente i capelli biondi che toccano a malapena le spalle. Sicuramente avrà fatto perdere la testa a tutti i presenti. Nonostante gli scatti siano stati pubblicati qualche giorno fa, ha già ottenuto tantissimi like e commenti positivi: “Non so quanti anni hai, ma complimenti davvero”, “Maria complimenti sei bellissima”, Credo che tu sia una delle donne più belle del mondo” e tanti altri ancora. Non si sa se il pubblico di Uomini e Donne rivedrà a settembre Maria nello studio, dunque non resta altro da fare che attendere la nuova edizione.

“Non mi piace essere il numero”

“Ci sono dei motivi per cui me ne sono andata. Ti dico solo ‘carne da macello’, non mi piace essere il numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza. Ho fatto fatica a riconoscere un uomo vero lì dentro”. Con queste parole Maria ha spiegato senza peli sulla lingua la decisione di lasciare il programma.

