Mercedesz Henger fa esplodere instagram: le foto in costume con curve bollenti

Ufficialmente modella di professione Mercedesz Henger spopola sui social, in particolare su Instagram dove condivide quotidianamente scatti molto apprezzati dai suoi fans. Account molto seguito, ha circa 774mila follower che fedelmente commentano anche solo con un cuoricini i suoi post dove solitamente celebra tutta la sua bellezza. Spesso protagonista del gossip e ospite tra le preferite di Barbara D’Urso Mercedesz non ha esitato in passato a mettere in piazza la sua vita privata, soprattutto il rapporto contrastante con la madre Eva.

Mercedesz Henger lo scatto in bikini spopola: boom di like

In questi giorni la giovane Henger ha pubblicato sul suo account Instagram un post dove celebra il suo lato B, una bellezza strepitosa mostrata indossando un micro bikini che mette in evidenza tutte le doti estetiche della modella. Viso acqua e sapone e bellezza statuaria Mercedesz conquista proprio tutti, ispira le giovani adolescenti e ha influenza alcune tendenze del momento. Nonostante l’evidente disinvoltura ad apparire la figlia di Eva Henger non è mai volgare, si mostra sempre spontanea e per questo che piace al pubblico web che ne sa apprezzare la bellezza ma anche la spontaneità di una giovane ragazza della sua età.

Il post bollente in costume ha ottenuto moltissimi like ma soprattutto ha scatenato i commenti postivi dei fans più accaniti della Henger che non esita, appena possibile, a rispondere e ringraziare tutti per l’attenzione che 0ttiene. “Meravigliosa😍😍😍😍😍😍” ha scritto un fan. E ancora: “Che bella che sei😍😍😍”. Lost at sea” ossia “Persa nel mare” è la didascalia che Mercedesz versione sirenetta ha scelto per lo scatto in costume, un pensiero condiviso anche dai fans che si sono persi nell’ammirare tante evidente bellezza.

Mercedesz Henger ufficialmente single dopo l’addio a Lucas Peracchi

Dopo tanti scontri pubblici con la madre a causa del fidanzato Lucas Peracchi oggi ex, Mercedesz è ufficialmente single. Com’è noto qualche settimana fa la modella ha annunciato su Instagram la fine della sua relazione, annuncio che ha provocato anche la reazione dell’ex tronista che si è detto sorpreso di sapere via social di non essere più fidanzato. La Henger ha riferito d’aver chiarito tutte le incertezze e che la storia con Lucas era chiusa: “Ragazzi, me lo state continuando a chiedere io e Lucas non stiamo più insieme. Ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto.”

Immediato ma anche inaspettato il commento dell’ex tronista che conferma che la storia evidentemente non era chiusa del tutto: “Ho appreso anch’io oggi l’ufficialità di essere single. Accetto la sua decisione. La vita va avanti. I problemi sono altri”. Dopo tre anni d’amore i due prendono strade diverse, e per ora non sembrano destinati neanche a diventare amici e a salvare quello che di buone c’è stato fra loro.