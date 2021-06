Alba Parietti, avete mai visto la sua casa ad Ibiza? La dimora da sogno

Icona della tv, da commentatrice sportiva a showgirl affermata Alba Parietti è d’anni sulla cresta dell’onda anche se oggi è soprattutto un’opinionista ricercata a volte anche scomoda ma apprezzata dal pubblico per la sua sincerità. Sempre diretta Alba non esita ad esprimere le sue posizioni anche se suscitano sentimenti contrastanti e a volte non condivisi, in questi mesi ha manifestato il suo pensiero critico nei confronti della gestione della pandemia, sui tamponi ma anche sui vaccini e spesso ha suscitato anche le reazioni degli addetti ai lavori.

Alba Parietti: “Casa mia…”

Personaggio molto amato la Parietti è anche molto attiva sui social, come tanti altri vip ama condividere la sua quotidianità anche quando è lontana dalla tv e non esita a mostrare momenti del suo privato. Nelle ultime settimane ha reso noto d’aver trascorso alcuni giorni nella sua casa d’Ibiza, ha una passione per la località spagnola. La showgirl ha mostrato in alcuni scatti Instagram alcune immagini della sua dimora, una casa a quanto pare bellissima che si affaccia sul mare. D’alcune foto è possibile ammirare alcuni arredi dell’abitazione e nelle storie Alba ha mostrato il patio, e alcuni spazi all’aperto a pochi passi dal mare.

Un posto da sogno che Alba ama particolarmente e dove trascorre il tempo libero appena possibile. La Parietti non ha mai nascosto d’amare Ibiza, per questo ha voluto acquistare un casa tutta sua per rifugiarsi sull’isola appena possibile e allontanarsi dalla quotidianità anche se in passato ha riferito d’essere stata raggiunta dai paparazzi anche sull’isola. L’arredamento e i dettagli della casa sono molto belli, è evidente che la showgirl ha curato ogni spazio secondo i suoi gusti e ritiene la dimora un rifugio tutto suo.

Alba Parietti e Paola Barale passione Ibiza

Alba Parietti condivide la sua passione per Ibiza con un’altra showgirl di cui è molto amica, stiamo parlando di Paola Barale che a quanto pare è anche lei proprietaria di una casa sull’isola vicino alla showgirl. Recentemente le due sono partite per Ibiza insieme e hanno condiviso alcuni scatti della loro vacanza speciale, le foto ritraggono le due bellissime donne come Thelma e Louis, pronte a godersi giorni di relax e divertimento.

Le foto hanno provocato i commenti entusiasti dei fans che non hanno potuto far altro che apprezzare la bellezza e non solo delle due donne: “Due gran bellezze e due bei cervelli.” E ancora: “C’è posto anche per me? Stupende Pazzesche”. Alba ha poi commentato affermando che per i suoi 60 anni non potrebbe essere più felice: “Se avessi potuto immaginare i miei 60 anni quando ne avevo 20, francamente mi sarei immaginata diversa, ma io sono quella che sono, ed è questo che mi dà energia e voglia di vivere.”