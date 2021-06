Il Paradiso delle Signore 6, grandi novità in arrivo: un ritorno inaspettato

Il Paradiso delle Signore, una delle fiction di maggiore successo degli ultimi anni, tornerà a settembre con la sesta stagione. Scopriamo alcune anticipazioni sui nuovi episodi.

In onda dal dicembre del 2015 inizialmente in prima serata per poi essere spostata nella fascia pomeridiana, Il Paradiso delle Signore ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori, grazie alle avvincenti avventure e agli affascinanti personaggi in grado di creare grande empatia con il pubblico da casa. Attualmente sono state realizzate 5 stagioni e ben 540 puntate che hanno intrattenuto, divertito e commosso i fan della fiction.

Anticipazioni sesta stagione

A confermare il successo della serie, l’annuncio della sesta stagione da parte della Rai che andrà in onda a partire da settembre sul primo canale. Durante la presentazione dei palinsesti Rai sono state annunciate delle novità riguardo alla fiction ma anche dei grandi ritorni. Scopriamo di cosa si tratta.

Un grande ritorno

Nelle puntate di settembre tornerà a frequentare il grande magazzino, Tina Amato – interpretata da Neva Leoni – figlia di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese). Secondo quanto anticipato, la ragazza rientrerà a Milano dopo aver raggiunto fama e successo come cantante al di fuori dei confini italiani. Questo grande ritorno sconvolgerà l’equilibrio appena ritrovato della famiglia siciliana, ma questa inaspettata novità sarà accompagnata dalla scoperta del segreto che Giuseppe tiene ben nascosto in Germania.

LEGGI ANCHE—>5 curiosità su Il paradiso delle signore: due attori si sono sposati, il set non è a Milano

Nuovi personaggi in arrivo

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è previsto anche l’arrivo di alcuni nuovi personaggi, tra questi: Marco, nipote della contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), e Ezio padre di Stefania la cui entrata in scena metterà in guardia Gloria che non ha ancora confessato alla ragazza di essere sua madre. Con molta probabilità a interpretare i ruoli di questi personaggi saranno Massimo Poggio e Moisè Curia, neo acquisti del cast de Il Paradiso delle Signore.