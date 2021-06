Al Bano Carrisi, un’emozione dopo l’altra: “Manca poco…”

La famiglia Carrisi si allarga: l’annuncio della nuova gravidanza di Cristel è una gioia per papà Al Bano e mamma Romina che hanno reagito così al lieto annuncio della loro terzogenita.

La notizia è diventata nota da qualche giorno: Cristel Carrisi ha annunciato di essere in dolce attesa. Si tratterebbe del terzo figlio per la donna, figlia d’arte nata dal matrimonio tra Al Bano Carrisi e Romina Power.

Un lieto annuncio che ha portato il sorriso nella famiglia del cantante di Cellino San Marco e di Romina: i due hanno formato per anni un sodalizio artistico e sentimentale molto amato dal pubblico italiano.

Cristel Carrisi annuncia il terzo figlio: mistero sul nome che ha scelto

Cristel, che recentemente aveva deciso di prendersi una pausa dai social, è già madre di due bambini: Kay Tyrone, nato nel 2018, e Cassia Ylenia, arrivata nel 2019. A breve, però, la sua vita sarà ulteriormente riempita dall’arrivo di un’altra bambina, il cui nome però resta segreto per tutti, perfino per il nonno che solitamente è sempre il primo a sapere tutto quello che riguarda i suoi figli.

Cristel ha seguito la tradizione per gli altri bambini: il primogenito ha come secondo nome quello del nonno, il celebre divo di Hollywood Tyrone Power, mentre per la secondogenita ha scelto il nome della sorella maggiore Ylenia, scomparsa giovanissima in circostanze che non sono ancora state chiarite. Questa vicenda per Al Bano e Romina resta una ferita aperta, una cicatrice che ha indelebilmente segnato il loro matrimonio.

Cristel mamma laureata: l’orgoglio di papà Al Bano

Sono in molti a pensare che per la nuova arrivata si possa scegliere il nome Taryn, la sorella minore di Romina venuta a mancare all’età di 66 anni a causa di una leucemia. La notizia della gravidanza è stata passata ai media solo recentemente, ma l’annuncio in famiglia è stato dato a Pasqua, come ha confidato il cantante a Di Più Tv. In quell’occasione Cristel Carrisi e il marito Davor Luksic sono rientrati in Italia, dal momento che la coppia vive da tempo a Zagabria, in Croazia. Le festività pasquali sono un momento da vivere insieme alla famiglia e anche Cristel ha raggiunto il resto dei parenti in Puglia: “Mia figlia era già in attesa, bellissima”, ha detto Al Bano.

Perché la 35enne ha deciso di rimandare la diffusione della notizia? Perché nel frattempo la splendida donna ha deciso di portare avanti la gravidanza, ma anche i suoi studi universitari. Dopo aver seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo, mettendosi alla prova come cantante e conduttrice, Cristel si sta per laureare in Letteratura ad Harvard, una delle università americane più prestigiose al mondo, rendendo orgogliosi tutti. “So che non dovrei vantarmi, ma lei ha una marcia in più, sa adattarsi, ed è una moglie e una madre esemplare”, queste le parole di Albano su Cristel che ha anche ricevuto una menzione d’onore dal rettore dell’Università.