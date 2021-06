Amici, Sangiovanni e Giulia confessano: “Fare l’amore per la prima volta…”

Un amore che procede a gonfie vele quello tra Sangiovanni e Giulia Stabile, entrambi talenti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi: il loro rapporto prosegue oltre le luci della ribalta e sembra andare nella direzione giusta.

Una scintilla scoppiata nella casetta di Amici di Maria De Filippi, il luogo in cui i ragazzi partecipanti di questa edizione hanno trascorso la maggior parte del loro tempo, tra una prova, una risata e tante amicizie.

Stiamo parlando dell’amore tra la ballerina Giulia (19 anni) e il cantante Sangiovanni (18 anni), che hanno fatto sognare con il loro legame timido e spontaneo tutto il pubblico che da anni segue il reality di Canale 5.

Giulia e Sangiovanni, un’estate di successi sentimentali e professionali

I due giovani talenti hanno posato per la prima volta insieme su “Vanity Fair” e si sono raccontati a cuore aperto, svelando tutta la bellezza di un amore scoperto all’improvviso e che sta crescendo piano piano. Chi ha seguito la vicenda sa bene come sono andate le cose: prima timidi avvicinamenti, poi il lasciarsi andare a qualcosa di irrefrenabile e inspiegabile. “Non avevo mai provato l’amore prima di lui: è un po’ come andare sulle giostre, i seggiolini volanti. Ti manca quasi l’aria e non hai niente sotto i piedi. Poi ti lasci andare”, ha detto Giulia, vincitrice dell’edizione 2021 di Amici.

Non è stato facile decidere di tirare giù le barriere e scoprirsi vulnerabili di fronte all’altro. “Un giorno mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra”, ricorda la ballerina.

Sangiovanni precisa: “Dai, non era proprio un bacio, era quasi a stampo, come tra due bambini.”, poi aggiunge: “La guardo e penso: lei riempie tutti gli spazi vuoti che avevo”. Per i due questa sarà un’estate magica, sia da un punto di vista sentimentale che professionale: dopo il talent le loro carriere sono letteralmente decollate. “Sangiovanni”, album d’esordio del giovane cantautore, ha conquistato il doppio platino e vanta oltre 140 milioni di streaming. Ai tanti curiosi che si chiedono come sia l’intimità tra di loro, rispondono così: “Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Lo immaginiamo, ma non è ancora successo…”.

Amici, Sangiovanni e Giulia si sono presi la loro rivincita

Il cantante e la ballerina si sono presi una bella rivincita rispetto al loro passato, dal momento che entrambi sono stati discriminati ed esclusi. Sangiovanni ora desidera ardentemente portare avanti i suoi ideali per evitare che ciò che è successo a lui possa accadere ad altri: “Servono leggi più inclusive per chi è considerato diverso e sbagliato, quando ognuno è solo normale e speciale nella propria unicità”, dice il secondo classificato del talent.

“Penso alle minoranze, alle discriminazioni razziali e all’esclusione sociale, a chi giudica ancora il mondo Lgbtq+. Alle persone con problemi mentali, ai disabili, agli altri che come noi fanno lavori non usuali. Prevederei qualche pena, una multa per chi non accetta gli altri a causa di una certa chiusura”, conclude il ragazzo.