Samantha Curcio e Alessio, come procede la storia: vita nuova dopo Uomini e Donne

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola fanno chiarezza sulla loro relazione: nessuna convivenza in vista, ma tutto va a gonfie vele.

A diverse settimane dalla scelta che li ha visti uscire mano nella mano dal noto programma Uomini e Donne, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola continuano la loro storia felicemente anche lontano dai riflettori. Una serenità a cui non tutti sembrano credere: anzi, negli ultimi giorni la coppia è stata al centro del gossip per via di una presunta e imminente rottura. Insinuazioni che hanno irritato molto la coppia, che sta cercando di andare avanti passo dopo passo.

L’intervista al settimanale Mio

Proprio a causa dei recenti e insistenti rumors, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola sono tornati a raccontarsi in una nuova intervista concessa dopo il dating show al settimanale Mio. Qui sono emerse le normalissime difficoltà di un rapporto di coppia appena agli inizi, ma, assieme a queste anche la volontà di andare avanti insieme trovando il giusto compromesso tra la serie di sfide che nascono con i nuovi amori.

Le parole di Samantha Curcio

In particolare, a scatenare i dubbi sul loro rapporto è stata la decisione di prendersi del tempo prima di iniziare una vera convivenza. La tronista curvy di Uomini e Donne non ha avuto timore a spiegare nel dettaglio la scelta maturata insieme ad Alessio Ceniccola di non andare a convivere insieme dopo la loro uscita di scena dal programma. “Mi sto affacciando al mondo del vero amore e voglio godermi la fase iniziale che poi non tornerà più. Le cose verranno in maniera naturale”, ha dichiarato l’ex tronista Samantha Curcio. Una scelta pienamente condivisa anche dal compagno Alessio Ceniccola, che sembra intenzionato a fare tutto con la giusta calma, esattamente come lei.

Il litigio tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola

Ovviamente i due sono perfettamente consapevoli delle incomprensioni che potranno nascere e delle difficoltà che incontreranno lungo la strada. Cosa che, in verità, stanno già imparando ad affrontare. Come emerso dall’intervento post-Uomini e Donne, infatti, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola di recente hanno avuto un’accesa lite. La discussione è nata a seguito di uno screzio e ha visto la coppia divisa per diverse ore. Chiaramente, nulla di non risolvibile: i due hanno avuto modo di chiarirsi e ricongiungersi, tornando alla ribalta più uniti che mai. In questo modo hanno dato prova ai tanti che mettevano in dubbio la solidità del loro rapporto che in realtà sono perfettamente in grado di gestire le problematiche di coppia, consapevoli che non mancheranno ma che troveranno sempre il modo di superarle.

Nessun programma per il futuro

Intanto, e forse alla luce di questa consapevolezza, i due preferiscono non fare progetti in grande per il prossimo futuro: la convivenza e il matrimonio sono realtà ancora piuttosto lontano. Per il momento, il loro desiderio è quello di godersi gli attimi unici di una relazione appena nata e cogliere giorno per giorno quel che deriva dalla loro storia d’amore.