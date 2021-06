Wanda Nara, il duro attacco di Maxi Lopez sui social

Wanda Nara e Maxi Lopez continuano a punzecchiarsi dopo il divorzio: ecco le parole che il calciatore ha rivolto all’ex moglie.

La storia tra Wanda Nara e Maxi Lopez è stata una delle più tormentate del panorama calcistico. Dopo il matrimonio celebrato il 28 maggio 2008, la showgirl e l’attaccante argentini hanno divorziato il 6 novembre 2013 dopo essersi accusati vicendevolmente di infedeltà coniugale. Dalla loro relazione sono nati 3 bambini: Valentino Gaston nel 2009, Costantino l’anno dopo e Benedicto nel 2012. Purtroppo, però, non si può dire che il clima in famiglia sia sereno.

La storia tra Wanda Nara e Maxi Lopez

In tutti questi anni Wanda Nara e Maxi Lopez non hanno mai smesso di scontrarsi. È soprattutto il calciatore ad essere infuriato nei confronti dell’ex moglie. Il motivo sta nella vicenda che ha portato poi al divorzio: il tradimento della showgirl con Mauro Icardi. Un tradimento che la donna ha più volte smentito, suscitando spesso accese polemiche che, nonostante il passare degli anni, stentano a placarsi. Di fatto c’è che, subito dopo il divorzio, Wanda Nara il 27 maggio 2014 ha sposato il calciatore ed ex migliore amico di Maxi Lopez, Mauro Icardi e da lui ha avuto altre due figlie: Francesca nel 2015 e Isabella nel 2016.

La posizione di Maxi Lopez

Una vicenda che, tradimento vero o falso, non è affatto andata giù a Maxi Lopez. Tanto che nel 2014, l’attaccante argentino si rifiutò di stringere la mano al suo ex migliore amico, Mauro Icardi. Da quel momento non sono mancate le occasioni di scontro con l’ex moglie, soprattutto per questioni riguardanti i figli.

Le parole in occasione della festa del papà

È quello che è successo anche adesso in occasione della festa del papà, che nei Paesi che seguono la tradizione anglosassone (ossia molti nel continente americano), la festa si tiene la terza domenica di giugno. Il calciatore argentino, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha accusato l’ex moglie Wanda Nara di non fargli vedere i suoi figli, Valentino, Benedicto e Constantino, da ben dieci mesi. È proprio, lei, infatti ad avere la custodia dei figli avuti con Maxi Lopez. Quest’ultimo si è sfogato sul suo profilo social: “Buona festa del papà a tutti i papà del mondo. Anche se non me li fai vedere per dieci mesi e insisti a tagliare i legami, io ci sarò sempre per loro. È qualcosa che non potrai mai capire. Mi mancate, ma questo già lo sapete”, con annesso video di lui in compagnia dei figli.

LEGGI ANCHE: Luciana Littizzetto VS Wanda Nara: il femminismo che non ha paura di sbagliare

Cosa dobbiamo aspettarci

Al momento, la procuratrice sportiva non ha replicato alle parole dell’ex marito, ma i litigi tra i due sono ormai all’ordine del giorno: se pur non dovesse arrivare nessun commento, sicuramente i due avranno altre occasioni per continuare a mandarsi frecciatine a vicenda. La speranza è che tutto questo non danneggi i figli che si trovano nel mezzo di questa difficile storia iniziata tempo fa.