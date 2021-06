Cashback 2021, ecco quando arriva il rimborso

Ormai il Cashback è una pratica diffusa non solo negli stati oltreoceano, ma anche in Italia. Sta riscuotendo un enorme successo. Ecco tutte le informazioni inerenti al rimborso.

Tutte le informazioni sul Cashback

Il termine Cashback vuol dire “soldi indietro” se si vuol restare fedeli alla traduzione letterale. In poche parole consiste nel creare un profilo personale avvalendosi di una email di Libero, dopodiché il denaro accumulato sì avrà indietro direttamente sul conto corrente. Più si acquista e la percentuale che si avrà indietro sarà più alta. Andando nel dettaglio, il Cashback permette di recuperare il 10% della spesa fino a 1.500 euro. Questo sistema è stato introdotto l’8 dicembre per far ripartire l’economia, messa a dura prova dal delicato periodo storico che stiamo vivendo. Si utilizzano bancomat e carte di credito e sono escluse le spese effettuate on-line. Lo scopo del Cashback? Premiare i clienti che acquistano quotidianamente presso determinati negozi. Ormai è un sistema di cui non si può fare a meno. Si dice che a giugno avverranno oltre i 650 pagamenti e secondo una classifica i primi 100.000 utenti riceveranno un bonus di 1.500 euro. Nonostante maggio a breve giungerà al termine, è probabile che ci saranno ulteriori cambiamenti nella classifica, dal momento che senza coprifuoco e restrizioni di vario tipo la gente sicuramente uscirà e spenderà. Ma come avverranno i rimborsi? Ecco la risposta che vogliono tantissimi italiani.

Rimorso avverrà tramite bonifico

“Accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici… Ai primi 100.000 aderenti è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro”, ecco quanto è stato riportato sulla Gazzetta Ufficiale a dicembre dell’anno 2020. Il 30 giugno ormai alle porte e si chiuderà la prima fase del Cashback 2021. Da 1° luglio ci saranno i rimborsi da parte di Consap. Per coloro che hanno aderito all’iniziativa, invece, entro il 29 agosto riceverà l’accredito sul conto corrente. Potranno ottenerlo solo coloro che dal primo gennaio fino al 30 giugno 2021 hanno eseguito almeno 50 transazioni utilizzando carte di credito e della posta. Come detto prima, gli italiani che hanno effettuato queste transazioni elettroniche, avranno il bonus prestabilito. Il rimborso avverrà tramite bonifico sul conto corrente che è stato indicato nella fase della registrazione sull’app IO. Per chi fosse interessato, entro il 30 giugno si può cambiare l’IBAN tramite applicazione.

Come fare se l’importo non sarà corretto?

Se l’importo non risulterà corretto, si potrà fare tranquillamente il reclamo sul portale di Consap. Se l’errore sarà riconosciuto dal sistema nell’arco di 30 giorni, allora l’utente potrà avere indietro quanto gli spetta. Tuttavia bisognerà stare attenti perché si sono verificati dei casi in delle transazioni sono risultate sospette. In quel il rimborso non ci sarà.

