Justine Mattera incendia Instagram: il nuovo scatto da bollino rosso

Justin Matera è una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo italiano. Ha un profilo Instagram molto attivo, Non a caso tende a pubblicare degli scatti artistici e della sua quotidianità. L’ultimo post ha mandato il web in delirio. Ecco il motivo.

La carriera di Justine Mattera

Nata a New York il 7 maggio 1971, Justine Mattera è una showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense naturalizzata italiana. Deve il suo successo soprattutto all’estrema somiglianza a Marylin Monroe. Una volta giunta in Italia, ha iniziato a lavorare come modella e cubista in una discoteca toscana. È stata subito notata dal produttore dj Joe Vannelli e ciò le ha spianato la strada verso il successo. Ha ottenuto la conduzione di alcuni programmi: Come Thelma & Louise nel 2002. Nel 2003 ha condotto su Radio Deejay il programma radiofonico Slave to the rhythm. Si è messa alla prova anche nel mondo del teatro e ha partecipato al reality show La fattoria dove si è classificata terza. Nel 2010 ha ottenuto un ruolo nel film Alta infedeltà di Claudio Insegno accanto a Pino Insegno e Biagio Izzo. La sua professionalità è sempre stata accompagnata da un indescrivibile bellezza che ha sempre messo in risalto sui social. Di recente ha pubblicato un post che ha mandato in delirio il web. Ecco il motivo.

“Meglio riposarsi le gambe che domani pedalo”

Nel post sono stati caricati degli scatti in cui si può notare la fisicità scultorea della sosia di Marilyn Monroe. Nella prima la Mattera si trova in cucina e ha fatto ricorso all’effetto bianco e nero per rendere più intrigante il tutto. L’attenzione degli utenti social si è focalizzata soprattutto sulle sue gambe atletiche e longilinee. In poco tempo ha ricevuto tantissimi like e commenti con giudizi positivi: “Bella come il sole”, “Semplicemente adorabile”, “Sei la numero uno!” In realtà ha voluto condividere con i follower la passione per la bicicletta. Infatti il suo obiettivo era riposarsi per affrontare nel migliore dei modi lo sport che ama. Ha anche avuto qualche critica, ma del resto la popolarità ha anche quest’altro volto della medaglia. Justin Mattera ha risposto alle critiche con la sua solita eleganza, uno dei tratti caratteristici che la rendono più unica che rara.

Mattera al Grande Fratello Vip 6?

Era stata data per certa la partecipazione di Justine Mattera alla sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. È stato proprio lui a smentire la notizia inerente alla sua presenza nel cast. In realtà la showgirl ha rifiutato la proposta per non lasciare la famiglia. Sicuramente il compagno Fabrizio Cassata e i figli Vivienne Rose e Vincent non dovranno salutarla seguirla da casa.

